Galicia alcanza los 567 casos | Cuatro ancianos elevan a nueve el total de fallecidos | Cinco contagiados en una residencia de Santiago

El Sergas informa de un nuevo fallecimiento por la pandemia de coronavirus. Se trata de un varón de 79 años ingresado en el Complejo Hospitalario de La Coruña. Fallece contagiado de coronavirus pero con patologías previas. Se trata de la cuarta muerte este vierenes, que eleva a nueve la cifra desde que se inició la crisis.

Las policías municipales de las principales ciudades gallegas han cursado, desde que entró en vigor el Real Decreto sobre el estado de alarma, unas 300 denuncias a ciudadanos que infringieron dicha norma, saltándose el confinamiento domiciliario sin justificación. Según han trasladado a Europa Press fuentes municipales de esos Ayuntamientos, la mayor parte de denuncias (que se tramitan a las correspondientes subdelegaciones provinciales como propuestas de sanción) se cursaron a personas que se encontraban en la vía pública sin estar dentro de los supuestos autorizados.

El Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) ha procedido este viernes a nebulizar cada una de las cuatro plantas de sus instalaciones para su total desinfección durante la pandemia del coronavirus COVID-19, y ha ofrecido al Ayuntamiento sus instalaciones para cualquier «emergencia» dentro de la crisis sanitaria. Transcurrida una semana desde el cierre total de sus instalaciones, el Real Club Náutico de Sanxenxo ha nebulizado las cuatro plantas de su sede con desinfectantes y equipos necesarios para eliminar una posible contaminación microbiana tanto en superficies como en zonas de difícil acceso. El presidente del club, Pedro Campos, mostró su total disposición a ayudar a las autoridades. «Nuestra prioridad será siempre la seguridad y la salud de nuestros empleados, socios y visitantes», indicó Campos, que transmitió al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que la Junta Directiva ha decidido poner «las instalaciones del club a disposición del Ayuntamiento para cualquier emergencia que fuese necesarias», informa Ep.

Las televisiones instaladas en las habitaciones de los hospitales gallegos serán gratuitas durante la crisis del coronavirus. Así lo ha anunciado este viernes el Servizo Galego de Saúde después de que lo reclamaran algunos partidos como PSdeG o Cs. A través de un comunicado, el Sergas informa que los dispositivos, que hasta ahora eran de pago, empezaron a ser gratuitos este lunes, y en la actualidad disfrutan de su gratuidad los pacientes ingresados en los centros hospitalarios de Santiago, Vigo, Pontevedra y La Coruña, así como en el hospital de la Mariña y el de Ferrol. La previsión es que la medida se extienda a partir de mañana sábado a los hospitales de Lugo y Monforte, mientra que «la gerencia del Área de Orense está trabajando para buscar una solución técnica que permita» aplicarla «cuanto antes»

El PSdeG ha afirmado que apoyará las medidas del Gobierno gallego para enfrentarse al coronavirus, poniendo en valor medidas como la ampliación de camas de UCI, algo que los socialistas señalan habían propuesto. Con todo, el PSdeG ha aprovechado para cargar contra el PP por «dedicarse a gastar el dinero público en contratar en la Xunta a los candidatos del PP». Es «imperdonable», llegan a afirmar en un comunicado, ya que «todos los esfuerzos del Gobierno gallego deben ir a luchar contra el coronavirus».

Una mujer de 93 años y con patologías previas ha fallecido infectada con coronavirus en el Hospital Universitario de Orense. Es la tercera víctima mortal del día, lo que eleva los fallecidos en la Comunidad a ocho.

Nueva víctima del coronavirus en Galicia. Se trata de un varón de 70 años, que estaba ingresado en el CHUAC coruñés y tenía varias patologías previas, según acaba de informar la Consellería de Sanidade. Eleva a siete el número total de fallecidos. Previamente, por la mañana, se informaba del deceso de otro anciano de 89 años, en Monforte (Lugo).

«Hace una semana teníamos capacidad para contratar material. Si ahora nos dejan solos en la compra, trabajaremos solos. Pero esto tiene que aclararse. Ahora parece que el Gobierno valora que los servicios autonómicos vuelvan a comprar... Imagínese nuestro desánimo y decepción si esto se produce. Que el Gobierno gobierne en el ámbito sanitario. Todos los presidentes autonómicos desde hace 8-9 días estamos a disposición del Ministerio de Sanidad. Sí, estamos buscando proveedores si se nos deja comprar de forma directa el material. Llevamos varios días con la prohibición. Me preocupa que un país de 47 millones no pueda comprar y se responsabilice a las partes que formamos el país. Intentaremos cumplir esa responsabilidad». Concluye la rueda de prensa del presidente de la Xunta

«La Xunta está a la orden del Gobierno de España, por conviccion y por imperativo legal. En un estado de alarma de tu nación, los presidentes autonómicos formamos parte del Estado. Nosotros somos Estado. Pero eso no significa que no tengamos que decirle al Estado y al Gobierno que nuestra preocupación desde hace muchos días es el atasco en el abastecimiento de material sanitario. Por supuesto que se lo comunicamos al presidente del Gobierno. Si España no tiene capacidad para comprar material con 47 millones de habitantes, imagíenese una comunidad de 2,7 millones. La última remesa de material de Sanidad fue hace nueve días. Si no hubiésemos tenido material en almacen estaríamos colapsados. Si nos dicen que lo hace el Estado, bien, pero tiene que funcionar, y esto no es una crítica, es una crónica de lo que está sucediendo. Todas las noches el conselleiro se lo reitera al ministro de Sanidad».

«Hay personal sanitario que está aislado por criterios de prudencia. En función del impacto o la proximidad al paciente, hay protocolos de 7 o 14 días. No sabría decir qué profesionales están en uno u otro protocolo. Pero los protocolos se cumplen siempre que un sanitario contacta con un contagiado. Hace unos días había cien sanitarios aislados. Evidentemente necesitamos personal. Los sanitarios trabajan con una enorme presión. Se produce la paradoja de que hay servicios como los quirúrgicos con menos presión que los asistenciales. Me consta que el personal de bloque quirúrgico está ayudando al resto de sus compañeros con más presión. Es evidente que necesitamos personal. Hemos tomado una decisión que bordea por dentro la legalidad al hacer contrato de adjunto a los MIR que no han terminado su formación. No podemos esperar a mayo para tomar esta decisión. Estamos llamando a listas. Las personas en listas de contratación, que sean solidarias y se incorporen cuando se les llama. Entiendo que pueden tener dudas. Ese personal de lista de contratación es imprescindible. La enfermería, las auxiliares de enfermería, los pocos médicos en listas, si los llaman, les pedimos que nos digan que sí, que se incorporen porque son imprescindibles»

«Los criterios médicos serán adoptados por los médicos, siempre. No hay más criterio. El número de camas UCI total en Galicia son 274 camas, y hay 19 camas con pacientes de coronavirus en UCI. No son 260 camas libres, hay pacientes con otras patologías. Con este aumento estamos dotados para los próximos días, ni siquiera para todo el brote. Vamos a tener que seguir incrementando camas de UCI»

«Sabemos que hubo brotes en residencias de Caldas de Reis, en Santiago. Estamos monitorizando esa información y la daremos a lo largo del día de hoy, siguiendo el protocolo estricto de comunicación del Ministerio de Sanidad. Nosotros por lealtad y disciplina damos la información cerrada a as 21 horas de cada día. Las residencias privadas, Política Social habló con todos sus directores, también de las públicas. Todos los directores deben seguir protocolos sanitarios de obligado cumplimiento, deben notificar cualquier contagio, se aisla al contagiado y al círculo más próximo. Y en función de la persona diagnosticada, porque los equipos sanitarios le hacen pruebas, en funcion de su estado de salud se decide si se evacúa de la residencia a un centro sanitario o a un hotel u otra residencia concertada».

«Desde el primer instante sabíamos que había una preocupación máxima: las personas en los servicios sociales. De ahí que cerráramos todos los centros sociales salvo los de internamiento. Evitamos cantidad de contagios. Pero los discapacitados o amyores que residen son la prioridad asistencia. Traslado un mensaje de agradecimiento al personal de servicios sociales, porque no se dedica a este tipo de cuestiones y está haciendo un trabajo extraordinario». «Las residencias tienen prioridad de comunicación con los gerentes del servicio sanitario. Los gerentes saben qué residencias estan en su área, los pacientes potenciales, la titularidad de las mismas. Desde la residencia, cualquier incidencia que se observe debe ser notificada a los servicios sanitarios. Sabemos que hay una falta de material en las residencias, lo venimos diciendo desde hace días. Desde hace 9 días Galicia no recibe ningún material sanitario procedente del Ministerio de Sanidad. Lo usamos para la cuestiones más importantes en hospital. Es necesaria una reacción por parte del Gobierno. Estamos valorando un mix de respuestas, ya sean las personas diagnosticadas en residencia, sacarlos de ahí y llevarlos a residencias vacías que la red privada y concertada nos ofrece, o llevarlos a distintos hoteles que estamos perfilando en este momento, o llevarlos a centros sanitarios concertados. Ayer estuvimos todo el día trabajando en ese protocolo»

«Estamos manejando muchos equipos de atención a domicilio, los hemos incrementado, y también aumentamos el personal de hospitalización. No puedo asegurar el número exacto pero sí hemos incrementado el número de unidades en atención a domicilio y en las pruebas desde el coche. Así los sanitarios están seguros, los llevamos a laboratorio y diagnosticamos. No tengo constancia de que estos test solo se estén haciendo en Galicia. Otros servicios de salud no pueden hacerlo porque no tienen suministro de test a pesar de que tengan laboratorios con equipamiento suficiente . Aquí ha fallado la cadena de suministro. Nosotros teneíamos suficientes PCR (reactivos), compramos bastantes antes del estado de alarma. Ahora esperamos que el Ministerio suministre con su compra centralizada. Si esto se expandiese, dejaríamos los PCR solo para las urgencias. Cuantos más diagnosticados tengamos, más efectivo será el servicio sanitario público. Ciudadanos con síntomas y sin diagnosticar, si esos síntomas corresponden con el cuadro clínico, deben quedarse en casa, diagnosticado o no. Si es posible hacer el diagnóstico, acertaremos más»

«Debemos seguir cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias para la contención del virus: quedar en casa todas las personas que no están trabajando. Y los que trabajan, les debemos todo, al personal sanitario, de servicios sociales, a toda la logística de alimentación y farmacia. Y como les debemos todo, lo mínimo es que nos quedemos en casa para que la curva de infectados sea menor»

«Seguimos trabajando con nuevas medidas. Primero, para luchar contra el virus, para las próximas semanas. También para que Galicia no se paralice y apoyar a quien más lo precisa. Es importante estar preparados porque lo peor del pico asistencial aún no llegó. Estamos hablando de 380 millones de euros, 52 de inversión sanitaria, 270 millones en medidas económicas, 33 millones en política social y 25 millones de euros para el secto turístico. Hay que ser realistas, lo peor está por llegar. Estamos viendo cómo se comporta Madrid, La Rioja, País Vasco o Navarra. Todavía nos queda por subir el número de contagios. Y más presión vamos a tener en hospitalización y en las UCIs. Por eso incrementamos un 71% las UCIs y tenemos que seguir incrementando esas camas. Necesitamos todo el material que el Ministerio de Sanidad conoce desde hace varias semanas»

Contratación pública. «Se acuerda la continuidad de los contratos de obra ya iniciados siempre que sea compatible con los criterios de seguridad en la obra, y se mantienen en vigor los contratos asociados. La Xunta tiene más de 50 obras públicas solo en la Consellería de Infraestructuras, hay 14 obras paralizadas pero el lunes se reactivará una parte de ellas siguiendo escrupulosos criterios de seguridad. La seguridad es lo primero. En conservación de carreteras establecemos un retén como servicio mínimo».

Cultura. «Estamos reestructurando los créditos de la Consellería para apoyar al sector turístico. 25 millones de euros»

Plano social. «Seguimiento telefónico y reparto de comida a 14.000 usuarios mayores que antes estaban en centros de día y ocupacionales. Les llevamos la comida para toda la semana. Y vamos a seguir. Empezamos el miércoles y seguiremos todas las semanas que dure el confinamiento. A partir del lunes abriremos el 900 400 800 para atender a las personas mayores, de voluntariado y atención psicológica. Son llamadas más sociales que sanitarias». Se mantienen además las medidas y servicios para las víctimas de violencia de género y se activarán acuerdos con los concellos para tal fin.

«Si alguna industria en gallega cree que puede fabricar ventiladores, respiradores, mascarillas o vestimenta, hasta el día 27 nos lo puede decir y la Agencia Gallega de Innovación dispondrá de fondos para que empiecen a fabricarlo. Y abrimos también un dondo de 10 millones de euros para cualquier empresa que pueda fabricar este material. Todos los gastos que suponga cambiar la maquinaria o la logística los asume la Comunidad, a fondo perdido. Las empresas reactivan su economía y nosotros ganamos suministros»

Temas económicos. «Vamos a apoyar al tejido económico, autónomos y pequeña empresa. Cuatro medidas. El Igape y Xes Galicia, que tienen concedidos préstamos de 265 millones de euros, acabamos de tomar la decisión que las cuotas de amortización e impuestos del primer semestre queden sin efecto, y estas cantidades se puedan pagar a partir de julio. Según la situación económica veremos si seguimos retrasando este pago. Nadie tendrá que devovler préstamo o pago de intereses. Hablamos de eximir a 265 millones de euros. Además, 250 millones de euros en préstamos puentes para autónomos mientras el Gobierno no desarrolle las cantidades que tiene aprobadas. Nosotros decidimos, desde el próximo lunes, cualquier persona que quiera pedir un préstamo, autónomo o pyme, le avalamos el 75% el préstamo. La cuantía será por los gastos del primer trimestre, y no se devovlerá hasta dentro de tres años. Lo acordamos así con las entidades financieras. En caso de que entren en vigor las medidas del Gobierno de España, estos préstamos los iríamos anulando. Galicia se anticipa y activa este mecanismo de liquidez hasta que el Estado ponga en marcha sus líneas de financiación»

«Un informe del comité de expertos de coronavirus se elevó al Consello de la Xunta. Son los que nos dictan las prioridades. Con ellos elaboramos este plan: reforzamos equipos de detención, más recursos para 061 y hospitales, más personal para sanidad pública y convertimos a todos los MIR de último año en adjuntos especialistas. A partir de ahora no seguirán como médico residente sino médico especialista. Todos los médicos MIR de Galicia quedarán contratados de manera inmediata, 158 médicos. Se convierten en personal con contrato de especialista de área y formarán parte del Sergas, más 31 enfermeras que están también terminando su formación. Es una inyección de 189 personas de personal ordinario. Seguimos comprando equips de protección, 20 millones de guantes y 7 millones de máscaras. Las teníamos compradas. Sanidad debería dejar que nos las sirvan. decidimos comprar más de 250 nuevos equipos de ventilación, 50 camas de hospitalización. El material fungible nos debería ir llegando la semana próxima. Hoy conseguimos 9.600 mascarillas de máxima protección para las personas con más riesgo de salud. No son las mascarillas fáciles o las menos complejas, son las más caras y las que protegen a los profesionales que necesitan protección adicional»

«Antes del virus teníamos 160 camas de UCI; ahora tenemos a disposición 274 camas de UCI, un 71% más. Transformamos las camas de reanimación en camas de UCI. El total del parque hospitalario público se incrementa ese 71%. Para nosotros esta medida es crítica, vamos a seguir viendo cómo incrementamos estas camas, tanto en hospitales públicos como privados. Necesitamos que las casas nos sirvan los ventiladores y el Ministerio de Sanidad envíe el material que compró de manera centralizada. Tenemos camas de UCI suficientes en el momento actual, este es un mensaje de tranquilidad»

«Las decisiones que adoptamos hoy: sanidad pública. Quiero decirles que Galicia todavía está en la segunda fase de las cuatro concretadas en una pandemia: Contención, contención reforzada, mitigación y extensión total. Galicia está en la segunda fase, contención reforzada. Hay autonomías que están en últimas fases, cuando el virus se extiende a toda la comunidad, cuando ya no pueden hacer test de diagnóstico y solo se busca tratamiento de pacientes. Vamos a seguir haciendo diagnósticos. Nos estamos preparando para la tercera fase, ahí ya no podríamos hacer pruebas a domicilio y solo podríamos hacer diagnóstico en hospitales. Cuando lleguemos lo diremos. El Consello autorizó un expediente de emergencia para la sanidad pública que tiene una dotación inicial de 50 millones de euros. Es el gasto autorizado de manera inmediata , disponible desde el primer instante. Vamos a seguir comprando ventiladores volumétricos, equipos portátiles de rayos, mamparas para cubrir los servicios de admisión»

«La anticipación en el ámbito sanitario fue estratégico. Ganar cuatro días fue ganar muchísimas posibilidades de tratamiento correctos y salvar vidas»

«En movilidad, continúa el 30% del aforo de los autobuses. En medio rural estamos en diálogo con los sindicatos para mantener la cadena de distribución alimenticia, es clave y estratégico y como país, y mantenemos el servicio de extinción de incendios para una posible asistencia en el rural. Tenemos 1.000 personas en dos turnos para ayudar al rural gallego. Estamos a disposición de los alcaldes si tuvieran esa premura. En el ámbito marítimo prorrogamos autorizaciones y licencias. Desde el día 11 de marzo la Xunta se activó»

«Y en el ámbito cultural, cerramos. Cerramos museos, archivos, bibliotecas y albergues del Camino. Queda abierto el Monte do Gozo y queda allí un peregrino. Parece que tomaron nota»

«Comentamos al Gobierno la apertura de los talleres de vehículos porque los camiones no podían quedar en la calle y nos aceptaron que quedaran abiertos, y le propusimos también que abriera las ferreterías pensando en el sector primario, y tras una prohibición inicial aceptó la propuesta»

«Es muy importante que la gente que está trabajando estos días se le reconozca. Si no, estaríamos en un estado de sitio»

«En el plano social, limitamos las visitas a los centros asistenciales y residencias. Ahora, para proteger la salud de ese amyor o discapacitado no entendemos razonable que haya visitas, y vamos a prohibirlas. Se suspendieron los nuevos ingresos, se suspendió actividad de centros de día, guardería y centros socio-asistenciales, eso sí, siguen los servicios para personas sin hogar y se mantiene la ayuda en el hogar»

«En el ámbito educativo suspendimos las clases, todo tipo de actividad lectiva y complementaria. Lo hicimos Madrid, Galicia y País Vasco. Reforzamos las web y las aulas virtuales, así como el espacio Abalar o Edisgal, los libros digitales que más de 27.000 tienen en sus ordenadores para trabajar con normalidad y elaboramos documento para el teletrabajo de profesores. Suspendimos las actividades de la FP y acordamos aplazamiento de las pruebas de Selectividad, petición de Galicia y aceptada por la ministra de Educación. Vamos a intentar poder realizar las pruebas de Selectividad en el mes que sanitariamente se considere oportuno»

«Reforzamos el 061 con personal para los próximos 4 meses. Elaboramos protocolos de manejo de pruebas, de limpieza hospitalaria, hubo una reordenación de atención de espacios, se hizo un circuito específico y único para que las personas que lleguen con este virus no contacten con otros pacientes, se modificaron los turnos y las estructuras de guardia. El sistema de teleasistencia está funcionando»

«Reconocimos contagio de coronavirus en sanitarios como accidente laboral. Pasamos de 8 a 29 los equipos de atención domiciliaria. Compramos incluso antes de que la OMS identificase el virus como pandemia. Compramos respiradores, rayos x portátiles, hicimos convenio con Osakidetza para buscar tamaño y comprar de forma centralizada, lo mantendremos así hasta junio, adquirimos material de diagnóstico y de protección. Llevamos comprado, antes de hoy, más de 3 millones de euros en equipos portátile, de ventilación no invasiva, ventiladores de transporte y volumétricos, unos 70 equipos»

«Creamos un portal informativo, elaboramos vídeos, carteles e infografías, publicamos recomendaciones en la web y en los periódicos aparece la información que creemos que la gente necesita saber. Habilitamos también un autotest. Ahora estamos extendiendo a todas las áreas hospitalarias las pruebas sin bajarse del coche, es más operativo para los sanitarios y más cómodo para los ciudadanos. Entre el lunes y el martes intentaremos dar este servicio en todos los hospitales. Llevamos 3.400 pruebas de diagnóstico. Pacientes que llaman y solicitan la realización de la prueba, estamos en 3.376. Se realizaron también recomendaciones en los centros hospitalarios, suspendimos las visitas de visitadores y voluntarios, promovimos consulta telefónica y e-consulta. Estamos en las 10.600 llamadas diarias»

«El 11 de marzo la OMS declaró este virus como pandemia global. La Xunta creó una comisión interdepartamental para el seguimiento del virus y el día 12 adoptamos medidas preventivas en materia de salud pública y el 13 declaramos la emergencia sanitaria. En 48 horas declaramos la emergencia y se activa el plan territorial de emergencia de Galicia, antes del estado de alarma. A medidas que pasaron los días fuimos tomando decisiones, la inmensa mayoría de ellas publicadas en el DOG. Adoptamos medidas informativas, empezamos a informar a partir de que cerramos Galicia el día 13. Aprobamos un número gratuito, incrementamos número de operadores y prácticamente ya no hay esperas, atendemos en tiempo real»

« Lamentamos el fallecimiento de una persona en el hospital de Monforte , una persona de 89 años que tenía múltiples patologías de base y venía con un contacto previo con una persona de otra comunidad autónoma. Estamos controlando toda la situación asistencial, tenemos recursos para hacerlo, preocupación pero en situación de control sanitario. El Galicia la incidencia es de 21 por cada 100.000 habitantes, la media de España es del 37, hay autonomías con entre 150 y 107 de prevalencia. Estamos mejor que el resto pero estamos preocupados por la situación »

«El número de gallegos diagnosticados es de 568, 19 en UCI, 138 hospitalizados, 411 en domicilio. La mayoría de los pacientes, de acuerdo con las pautas internacionales, están en su domicilio. Pero empezamos a reflejar incrementos importantes en el número de diagnosticados, +27% respecto al día anterior, +26% ingresos en UCI, +38% hospitalización »

« He pedido mi comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento gallego para dar cuenta a los grupos de la situación y las medidas puestas en marcha por la Xunta para minorar el impacto sanitario, económico y social»

«Venimos de mantener la reunión semanal donde se aprobaron una seie de cuestiones, pero la práctica totalidad la hemos dedicado a la crisis del coronavirus. Se aprobaron algunos asuntos de trámite, pero vamos a centrarnos en la información del coronavirus. De lo que llevamos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo. Tras certificar que las elecciones no se van a celebrar, hemos renombrado en sus cargos a aquellas personas que cesaron para ir en las listas electorales. Procedemos a su nombramiento inmediato»

El área sanitaria de Pontevedra comenzará esta misma tarde a realizar pruebas de coronavirus a pacientes con síntomas sin que éstos tengan que salir del coche, informa Efe. Este sistema, denominado CovidAuto, se estrenó con éxito en el hospital Meixoeiro de Vigo y se ha extendido al resto de áreas sanitarias gallegas. La directora asistencial del área pontevedresa, Sonia Fernández-Arruty, ha explicado que este método de detección del coronavirus busca «agilizar» la extracción de las muestras de aquellos pacientes sospechosos de que puedan parecer la infección por coronavirus. Esta extracción se realizará «siempre con cita previa» , según Fernández-Arruty, que concederá el servicio de Medicina Preventiva del complejo hospitalario de Pontevedra, comunicando a los pacientes la fecha y la hora en la que tendrán que acudir a hacer esta prueba de detección.

Por áreas sanitarias, el desglose de casos es el siguiente: 152 en La Coruña, 46 en Lugo, 63 en Orense, 83 en Pontevedra, 108 en Vigo, 94 en Santiago y 21 en Ferrol.

Datos de Sanidade: del total de casos, 19 permanecen en UCI, 137 en unidades de hospitalizacion y 411 en sus domicilios. Hay una alta más, lo que eleva el total a cinco, según el último balance.

La Consellería de Sanidade acaba de informar de que la cifra de casos de coronavirus en Galicia alcanza los 567. Son unos 120 más que el jueves. Cabe recordar que este viernes se ha conocido el sexto fallecimiento, un varón de 89 años, en Monforte.

Aunque la población respeta mayoritariamente las restricciones impuestas por el estado de alarma, no faltan los casos de desobediencia grave a la autoridad, llegando al enfrentamiento con la Policía. Los casos más extremos se han dado en La Coruña. [ Lea la noticia completa ]

La crisis del coronavirus es la puntilla para la industria gran consumidora de energía. Alu Ibérica comunica que ha cerrado preventivamente su planta de producción de La Coruña por un periodo de 14 días. Lo hace, además, por un motivo luctuoso: tras «recibir ayer la triste noticia de que José Luis Paz Pena, ex-trabajador de la planta y durante años presidente del comité de empresa (CCOO), había fallecido dando positivo en coronavirus». Desde la empresa se recuerda que, el 11 de marzo pasado, Paz Pena participó junto a numerosos trabajadores de la planta de coruñesa en una manifestación, si bien fuera de la fábrica. Alu Ibérica añade que «a fecha de hoy, no se conoce ningún caso de positivo en coronavirus registrado en la empresa. El servicio médico de la empresa se puso en contacto ayer con el Servicio de Salud de Galicia que indicó que pueden continuar las operaciones. Sin embargo y en aras de proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, se ha procedido a la parada de las instalaciones de forma segura –se trata de un proceso que dura 24 horas y que se inició a última hora de la tarde de ayer-, en un cierre preventivo que durará 14 días, periodo de cuarentena indicado para el personal». Los suministros a los clientes quedan garantizados mediante stock disponible y desde la planta gemela de Avilés, añaden.

La industria del metal está trabajando hoy en Galicia a un 75% de manera global , aunque se prevé que a partir de la semana que viene la automoción baje a un 30% de actividad productiva, mientras que el naval se quedará en un 75% y la aeronáutica, construcciones y estructuras metálicas probablemente en un 80%. Estos son los datos que ha puesto sobre la mesa Asime, la patronal del sector en Galicia con más de 600 empresas asociadas. Asime ha querido transmitir un mensaje de «rigurosidad, control y de seguimiento estricto de todas las indicaciones sanitarias», a la vez que llama a un equilibrio para minimizar el impacto que esta crisis tendrá sobre el sector industrial. Desde Asime declaran que «en aquellas empresas y actividades en las que sea viable y, sobre todo, seguro, mantener la actividad, debemos intentar apoyar la continuación de la producción, ya que un parón total puede hacer que la recuperación sea extremadamente complicada para muchas empresas, sobre todo si esta situación se alarga en el tiempo».

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha recordado este viernes la importancia de «no salir de puente» para continuar con la prevención frente al coronavirus Covid-19, al tiempo que ha destacado el «alto cumplimiento de las normas» por parte de la población en la primera semana en estado de alarma.

La residencia de mayores DomusVi de San Lázaro , Santiago de Compostela, contabiliza cinco contagios de residentes, según han confirmado a Efe fuentes de la empresa, que gestiona más de una quincena de centros en Galicia. Uno de los residentes ha sido trasladado al hospital y el centro está a la espera de nuevos traslados, han añadido las fuentes consultadas. Ninguno de los afectados está grave. Al presentar varios usuarios síntomas compatibles con coronavirus, el equipo médico contactó con Sanidad y un equipo se trasladó al centro para realizar test. Se detectaron varios casos positivos. 60 personas de la residencia se encuentran aisladas sin síntomas. DomusVi subraya que por el momento no hay problemas de desabastecimiento de equipos de protección si bien admite que hay «escasez», por otra parte generalizada en todo el país.

Ante el cierre de tiendas, Adolfo Domínguez anunciaba a principios de semana un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 728 trabajadores. En un comunicado remitido esta mañana, la firma orensana de moda anuncia que lo va a ampliar hasta los 909 profesionales , lo que supone un 76% de la plantilla del grupo. La ampliación incluye a 145 profesionales de su sede central y 36 personas de su red comercial en Portugal, que se suman a los 728 trabajadores de su red de tiendas en España.

La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) exige al SERGAS que se adopten con carácter urgente e inmediato las medidas y disposiciones presupuestarias y logísticas necesarias, para que todos los Centros y Servicios de Salud cuenten con el material imprescindible para una adecuada protección de los profesionale s, para la correcta atención a los pacientes y para evitar la propagación del virus Covid-19. En un comunicado, el CESM explica que «ha constatado con gran preocupación que los profesionales no cuentan con los EPIs, mascarillas de protección respiratoria homologadas FFP2 y FFP3, gafas y demás material de protección, exponiéndose continuamente al contagio y propagación del virus».

La Brilat prosigue con la «Operación Balmis» de colaboración en diferentes ciudades para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Este viernes, según recoge Ep, desplegará efectivos en Vigo, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Xinzo de Limia (Ourense).

En el plano económico y laboral, la empresa Bosch negocia un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para sus centros de llamadas de Vigo que afectará a 1.309 empleados, informó el comité de empresa, informa Efe. Apenas quedarán activos 240 operarios durante los seis meses de vigencia del ERTE, justificado en causas organizativas relacionadas con la pandemia del coronavirus.

En la tarde de ayer, la Xunta anunció que seguía a la espera de que el Gobierno hiciera llegar el material sanitario de protección demandado con insistencia en los últimos días. A pesar de los mensajes enviados desde La Moncloa, seguía sin ser recibido, lo que genera una «inquietud» que desde la Consellería de Sanidade no se oculta. También muestran su preocupación los sindicatos. [ Lea la noticia completa ]

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a reunir a su Consello. El pasado miércoles avanzó que en esta reunión se analizaría al detalle el último paquete de medidas económicas impuladas por el Gobierno central. El mandatario autonómico sugirió que se complementarían con acciones propias, como refrendó posteriormente el conselleiro de economía, Francisco Conde. El cónclave ha comenzado a las 10.00 en San Caetano y, a su término, comparecerá Feijóo para dar cuenta de los acuerdos.

La jornada arranca con la noticia del sexto fallecimiento por la pandemia de coronavirus en Galicia. Se trata de un varón de 89 años, con múltiples patologías complejas previas, que estaba ingresado en el Hospital de Monforte (Lugo), según ha informado esta mañana el Servicio Galego de Saúde.

