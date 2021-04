Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 22/04/2021 19:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Primero fue la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la que cargó contra el certificado de vacunación gallego al acusar a la Xunta de «improvisación» y cargar personalmente contra su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de quien dijo que «estamos acostumbrados a que anuncie cosas que no pone en marcha». Lejos de calmar las aguas, ahora es la mismísima titular de Sanidad, Carolina Darias, la que rechaza un «cúmulo de certificados autonómicos» y aboga por «uno a nivel nacional, en el ámbito también de la UE», porque, subrayó este miércoles, «ese es el camino y no otro».

Darias contradice así las directrices dictadas desde su gabinete. Porque como recientemente publicó ABC, fue el propio Ministerio, en cuyo seno existe un grupo de trabajo con las autonomías para precisamente desarrollar este certificado, el que abrió la puerta a que hubiera proyectos piloto desarrollados a nivel regional, con su beneplácito. Por si había alguna duda, el subdirector de sistemas y tecnologías de la información de la Consellería de Sanidade, Benigno Rosón, aseguraba a este diario que «Sanidad entiende que seamos las comunidades las que emitamos el certificado»; con la única premisa de «que incorporemos los datos a un repositorio central de información».

Feijóo no ocultó este jueves su sorpresa, en rueda de prensa tras el Consello semanal, cuando se le preguntó por el tirón de orejas de Darias. Máxime cuando, detalló, «llevamos ya 15 días hablando con ella bilateralmente; ayer mismo [por el miércoles] el conselleiro [Comesaña] tuvo una conversación bilateral». Para que quedara claro, el mandatario aseguró que «nosotros no solamente estamos expidiendo, vamos a seguir expidiendo certificados de vacunación». Y lo comparó con que los niños dispongan de cartillas donde se van recogiendo las vacunas que se les administran, algo que nadie «discute». En San Caetano existe la convicción de que su proceder es «correcto» y que, además, simplemente se anticipa a lo que acabarán haciendo «la mayoría de servicios de salud». Pero como llueve sobre mojado, y ahí está el recurso admitido por el Tribunal Constitucional a la ley de salud, Feijóo entonó un lamento, que tampoco es nuevo, para insistir en que le resulta «difícil entender el empeño del Gobierno de oponerse a cualquier avance sin proponer algo alternativo. Es curioso», apostilló, habida cuenta de que se trata de poner sobre la mesa mejoras «que garanticen una mayor seguridad durante la pandemia». Llama la atención, incidió posteriormente, que cuando una comunidad quiere progresar ante el Covid «en vez de facilitar avances, se torpedee».

«Me parece que es una discusión que desde luego Galicia no va a alimentar. Vamos a seguir dispensando el certificado», insistió. «Si un gallego pide que certifiquemos que está vacunado, nuestra obligación es certificarlo». Y enfatizó: «Llevamos trabajando meses en esto, esto no se improvisa. Lamento que el Ministerio no propusiera una plataforma única para expedirlo. Es responsabilidad del Ministerio. Si otros no trabajan, que no penalicen a los que trabajan. Retrasos son lo que sobran en la gestión de la pandemia», cargó. Y todavía abundó, sobre la decisión de sortear la inacción del Gobierno y no esperar a que habilite una plataforma común: «Si esperamos a esto no hacemos certificados de vacunación que hasta que finalice el proceso de vacunación. Galicia va a llegar dentro de poco a un millón de personas vacunadas con la primera dosis. ¿Esto se puede decir o molesta a alguien?», lanzó la pregunta retórica al Salón Grande de San Caetano.

Lo que también quiso dejar claro Feijóo es que la Xunta no ha habilitado estos certificados desde la semana pasada -con anuncio previo del conselleiro ya a finales de marzo- para disponer de un ariete con el que confrontar con La Moncloa. Porque la Xunta, ratificó, está a favor, como propugna Arias, ya no solo de un «pasaporte Covid» a nivel español, sino «europeo». Hay «acuerdo» en este sentido. «Debe haber, si es posible, un único modelo». El problema es de plazos. Mientras Bruselas no alumbra ese certificado global, algo que puede demorarse hasta junio, julio o agosto, acotó, las comunidades «tenemos la obligación» de ir avalando que una persona ya ha sido inmunizada. Es «lo mínimo» que pueden hacer. Y la Xunta lo ha conseguido «desde el mes de abril».

«No hay pleito»

Si con el certificado de vacunación o pasaporte Covid han surgido fricciones, más lejos han ido las cosas con la ley de salud, ya en senda judicial por haberla llevado el Gobierno al TC. «Vamos a ver si somos capaces de que se nos diga de qué somos acusados para poder presentar nuestras alegaciones», comentó el presidente en el turno de preguntas de los medios. Al hilo, confesó que hubo satisfacción tras una reunión Xunta-Gobierno, encabezado el lado gallego por el jefe de la asesoría jurídica. «Se nos dice que podemos adoptar» las «decisiones» que figuran en la ley, «pero que hay dudas de que las podamos regular. Vamos a ver exactamente de qué se nos acusa», insistió.

La Xunta seguirá «defendiendo que necesitamos un soporte jurídico» y que la ley es «perfectamente constitucional», partiendo de la base de que «en ningún caso (...) obliga a vacunar. Si esa es la cuestión, lo vamos a solventar rápidamente. Si hay otras, veremos de qué se trata». Aunque sigue faltando «concreción», celebró el presidente que «ya sabemos por fin el párrafo que fue objeto de recurso». Un párrafo de un artículo, «todo lo demás sigue plenamente vigente». Y sobre ese párrafo, el de la polémica, el de la vacunación, «solo tuvimos una reunión».

En este sentido, trasladó Feijóo la «disposición» a sentarse y hablar de tiempos verbales y expresiones que puedan «dar lugar a interpretar» que la vacuna es «obligatoria» en Galicia. Algo que se dejó claro que no era así «desde el principio», subrayó. Simplemente, porque no es factible «de momento» y la Xunta carece de «competencias». «Si el problema es que el Gobierno central dice que la Xunta señala en la ley que la vacunación es obligatoria, ya le digo que no hay pleito». «No se dice en ningún momento», ratificó. «Es una denuncia que no nos merecemos (...). Tampoco tenemos ningún interés en mantener un pleito si el Gobierno no tiene interés en mantenerlo».

Más de 700.000 gallegos con al menos una dosis: «Cinco veces más que contagiados» Acostumbra a arrancar Alberto Núñez Feijóo sus comparecencias repasando la evolución de la pandemia de Covid y ayer no iba a ser una excepción. Con 2.875 casos activos, tras repuntar los contagios a 220, insistió en que la situación es de «cierta estabilidad» pero «sin bajar la guardia». También como siempre, puso las cifras en un contexto que sigue siendo muy favorable a Galicia, con una incidencia tanto a 7 como a 14 días que es menos de la mitad que la media española. A esto añadió que -en el momento de hablar, a mediodía-, se registraban siete fallecimientos en siete días. Aquí tiene mucho que decir el avance en la vacunación, principalmente en el rango de edad por encima de los 70 años. Con los últioms datos, Galicia ya ha admnistrado al menos una dosis al 29,9% de la población, 4,6 puntos por encima de la media nacional, con un 10,2% ya blindados con la pauta completa, grupo en el que tienen un peso preponderante las personas con 80 años y más. Al hilo, todavía sacó pecho Feijóo con otro dato: apuntó que en España se han vacunado «aproximadamente el mismo número de personas» de las que resultaron contagiadas desde marzo de 2020. Según comunicó ayer el Ministerio de Sanidad, el país acumula 3.456.886 de casos y tienen pauta completa 3.768.015 personas. En la Comunidad, comparó, hay «cinco veces más personas» que han recibido la vacuna con respecto a aquellas que contrajeron el SARS-CoV-2. De nuevo según Sanidad, frente a 120.304 infectados (120.558 con el dato más actualizado de la Xunta), 706.458 gallegos ya tienen al menos una dosis; 241.155 con pauta completa. Para Feijóo, no solo acredita que «tuvimos muchos menos contagios que otras comunidades», sino que se sigue un «ritmo de vacunación superior».