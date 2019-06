POLÍTICA Corina Porro «acepta el reto» de reunificar el PP de Vigo de cara al congreso que elija al nuevo líder La presidenta del Consello Económico y Social pone su cargo a disposición de la institución y matiza que esto no supone su regreso a la política local

José Luis Jiménez SANTIAGO Actualizado: 04/06/2019 12:32h

Corina Porro acepta. La exalcaldesa de Vigo, el último gran referente de los populares en la ciudad olívica, será la encargada de pilotar la gestora del partido tras la dimisión de la presidenca local Elena Muñoz como consecuencia de la debacle electoral del pasado 28 de mayo. La presidenta del Consello Económico y Social regresa a la ciudad pero avisa: no es un retorno a la política municipal sino un servicio al partido en su momento más crítico, una transición que deberá desembocar en un congreso local que elija al futuro líder de los populares vigueses.

A través de un comunicado, Porro ha anunciado que asume la presidencia de la gestora que se ha constituido tras la dimisión de Muñoz, al tiempo que pone su cargo en el CES a disposición de la institución. «El CES es un órgano independiente y yo no quiero perjudicarlo», ha manifstado, «quiero evitar cualquier tipo de malentendido que pudiera afectar a su funcionamiento», al tiempo que ha puesto en valor el trabajo «muy positivo» realizado estos años «con el diálogo, el acuerdo y el consenso por bandera. De hecho, la unanimidad en las resoluciones ha sido la norma».

Ahora afronta un reto aparentemente mayúsculo. En las municipales de 2011, la última vez que Porro aspiró a la alcaldía, dejó al PP como primera fuerza de la ciudad, 13 concejales y el 42% de los votos, frente a un Abel Caballero en el 34%. Ocho años más tarde, el regidor socialista casi ha duplicado sus apoyos, frente a un PP reducido a la mínima expresión de 4 ediles y el 13%. «No admitir que la situación del partido es mala sería engañar a la gente, y esa situación sólo se superará con trabajo, ilusión y mucho diálogo. Debemos estar unidos», ha recetado Porro en su comunicado.

La desunión del PP vigués ha sido una sombra que ha sobrevolado al partido desde la llegada de Elena Muñoz, la candidata de Alberto Núñez Feijóo, de quien fue conselleira de Facenda entre 2012 y 2015. A pesar de ganar el congreso local en diciembre de 2016 a Javier Guerra, otro exconselleiro de Feijóo, las aguas no dejaron de bajar revueltas en el seno del partido. De hecho, el sector de Guerra no se sintió nunca integrado en el equipo de Muñoz, y durante meses se especuló con la posible marcha de este a Ciudadanos, negociaciones confirmadas por la formación naranja pero que no llegaron a fructificar. El regreso de Porro a Vigo es el de una dirigente con auctoritas en el seno del partido y de la ciudad, reconocido por el grueso de las familias

«Acepto el reto. Mi amor por Vigo está por encima de todo. Fui alcaldesa durante cuatro años y dediqué todo mi tiempo a trabajar para que la ciudad avanzase», ha recordado, «con ese mismo espíritu voy a emplearme ahora, con el objetivo de buscar lo mejor para Vigo». «Porque estoy convencida de que buscar lo mejor para el Partido Popular de Vigo es también buscar lo mejor para Vigo», ha añadido.