ENTREVISTA Aitana: «Soy como soy siempre, la fama es supersubjetiva» Inmersa en su primera gira en solitario, anoche abrió el Maestral Music Festival en Sanxenxo

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 04/08/2019 00:54h

Sus vídeos acumulan millones de visitas en YouTube. A mediados de julio ya sumaba 12 discos de platino y siete de oro. Con 20 años recién cumplidos, Aitana Ocaña (Barcelona, 1999), probablemente la artista con mayor proyección de las últimas hornadas de «Operación Triunfo», no pierde la sencillez. «Esto es un trabajo, la única diferencia es que la gente me puede reconocer», asume con naturalidad. Anoche fue la encargada de abrir el Maestral Music Festival en Sanxenxo (Pontevedra). Pocas horas antes de su actuación, atendió la llamada de ABC.

¿Cómo se viven esos momentos previos a salir al escenario?

Con muchas ganas. Al principio lo pasaba con más miedo, con más nerviosismo, pero ahora, aunque tienes esa adrenalina en el cuerpo, estoy supercontenta y tengo muchas ganas de salir y de que todo el mundo cante las canciones y se lo pase genial.

¿Aún se siente ese cosquilleo en el estómago?

Claro, eso siempre. Imagina que ahora que acabo de comenzar no siento ese cosquilleo. Es sentirte viva, en el tiempo presente, con tus emociones.

¿Algún ritual especial?

La verdad es que no, solo caliento la voz y ya está.

¿Abrir un festival, como este Maestral, tiene un componente especial?

Por supuesto. Cada concierto tiene algo que lo hace especial, y este, pues... mira, nunca he estado en Pontevedra y abro un festival, que es algo que impone bastante.

De todo el proceso -componer, grabar, actuar-, ¿cuál es la parte con la que más disfruta?

Me gustan todas. Si estuviera todo el día componiendo me acabaría aburriendo. Y si estuviera todos los días de mi vida cantando en conciertos, echaría de menos el componer.

Está de gira. ¿Consigue escribir?

La verdad es que llevo como un mes sin componer porque me quería tomar este respiro, dado que desde que salí de la Academia he estado componiendo canciones para el disco, y no quería tampoco sobreexplotar, componer por componer. Quería parar para ver qué experiencias tenía para luego plasmarlas en las canciones.

¿Siente que está consiguiendo el estilo y el sonido que buscaba?

La verdad es que sí, cada vez lo siento más y estoy muy contenta. Al final me estoy descubriendo en cuanto a la música y el estilo que quiero cantar. Con «Spoiler» [su primer disco] me he descubierto bastante y me gusta mucho el sonido que estoy encontrando.

¿Es posible llevar la cuenta de todos los discos vendidos, las visitas acumuladas en YouTube?

Obviamente, lo recibo y me llega. Soy consciente de todo lo que ocurre a mi alrededor y lo agradezco, pero sí que es verdad que, una vez que te lo han dicho, no te pones a pensarlo muchísimo, porque al final eso tampoco es lo más importante. Es una muestra de lo que la gente te apoya. Luego tienes que seguir trabajando, y eso te puede servir de poco si no sigues trabajando. Es un reconocimiento.

¿Produce un poco de vértigo mirar atrás y ver lo que ha conseguido?

Da mucha curiosidad, sobre todo. No es en sí el vértigo, es el no creerte todo lo que te está pasando, el trabajo que tienes, el que hayas conseguido tu sueño a esta edad, que es cuando se empieza a trabajar. Estoy muy agradecida y estoy segura de que siempre lo voy a estar.

Se le acerca una persona hace tres años y le dice que se encuentra donde está hoy. ¿Qué le diría?

Le diría que no flipe (se ríe). Estas cosas nunca se creen hasta que no lo vives en el momento y te das cuenta. Si me lo dicen, no me lo creo.

¿Cómo consigue mantener los pies en la tierra?

En sí, la fama es supersubjetiva. Yo no me lo tomo de ninguna manera. Directamente, soy como soy siempre. Lo único que sabiendo que la gente me puede reconocer por la calle. Esa es la única diferencia. Lo demás es un trabajo como cualquier otro. También mi familia, que nos llamamos diariamente. Hay mucha gente detrás que te recuerda de dónde vienes y lo importante que es el trabajo constante.

¿A veces desearía ser anónima?

En los momentos en que intentan sacar cosas de tu vida personal o estás en el aeropuerto y se te pone una cámara delante, sin tú entender nada, te sientes un poco incómoda y tampoco sabes cómo llevarlo, porque yo también soy un poco vergonzosa para estas cosas. Pero no puedo hacer otra cosa que entenderlo.

¿Dónde se ve en diez años?

-No tengo ni idea y tampoco me gusta pensarlo muchísimo. Me gusta más vivir mi momento presente, que es absolutamente increíble, no mirar tanto más allá. Sí que es importante, obviamente, tener objetivos que ir cumpliendo en tu vida, pero también vivir lo que te pasa a día de hoy. Ojalá, y es lo que me gustaría, siga trabajando de la música, que para mí es lo más importante.