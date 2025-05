Elecciones, en directo: última hora en Extremadura, sorteo de mesas electorales y candidatos hoy

Sigue en directo la última hora de la precampaña electoral del 23J, marcada por las negociaciones en los gobiernos regionales, las listas electorales, encuestas y los actos de los candidatos a las elecciones generales, hoy, jueves 22 de junio.

La extremeña se expresa con la firmeza y la serenidad de quien no está de farol o juega muy bien al póker. Tras el sonado divorcio entre PP y Vox en Extremadura, donde su falta de entendimiento terminó con la Asamblea regional en manos de la izquierda, insiste a ABC en su intención de gobernar en solitario. «Mis promesas son sagradas», dice. Lee la entrevista completa aquí Informa Juan Casillas

«En absoluto, nosotros creemos que existe, es una de las violencias que existen, no la negamos», ha respondido Abascal durante una entrevista en Canal Sur, quien explicó además que en Vox creen en la cadena perpetua, que los violadores «no deben salir de prisión» y abogan por que se derogue la ley del ‘sólo sí es sí’ y que «se señale a los políticos que la han permitido».

En un acto muy breve, planteado sobre todo lograr imágenes televisivas, Yolanda Díaz ha presentado a sus candidatos asegurando que son «el mejor equipo». Después de las negociaciones complicadas y los reproches de Podemos, hoy han posado los representantes de todos los partidos juntos. Eso si, sin la líder del partido morado, Ione Belarra, dado que solo han estado presentes números uno y dos de las listas e Ione Belarra está de número 5 en la plancha madrileña. «Estas elecciones no van del futuro de Sánchez ni del de Feijóo, van de ti, Sumar es un compromiso de largo aliento», ha asegurado la vicepresidenta Díaz. Informa Gregoria Caro

«España viene de unos años de ingeniería social económica que no se inspiraba en la mayoría social del país sino que venía impuesto por la presión de las minorías» «Los españoles hartos de confrontación e imposiciones» «Las preocupaciones de las familias que no llegan a fin de mes, los que no encuentran trabajo estable sean ocupación del Gobierno. El Gobierno debe preocuparse menos de sí mismo y preocuparse más de los españoles» «Mi Gobierno será mucho más pequeño, mucho más económico y mucho más eficiente».

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), se ha mostrado convencido de que Alberto Núñez Feijóo podrá gobernar sin Vox tras las elecciones generales del 23 de julio. «Creo que si el PP obtiene, como dicen algunas encuestas entre 155 y 160 diputados, podrá gobernar solo, sin la necesidad de incorporar a Vox en el gobierno«, ha señalado Albiol en una entrevista este miércoles para el circuito catalán de RTVE. El regidor badalonés, eso sí, ha defendido que los populares puedan pactar un ejecutivo autonómico con el partido de Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León y no querer hacerlo en Extremadura.

En un acto en Ferraz con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, Sánchez se ha quejado de que tres semanas después de lanzar su propuesta ha tenido "escaso éxito" al tiempo que ha acusado al PP de buscar excusas y dar largas "con trucos" para decir que los debates no son necesarios.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de no querer llevar a cabo debates electorales porque "le tiemblan las piernas" y por eso ponen excusas para que no se celebren.

Al menos tres de los etarras que iban en las listas de Bildu en las elecciones del pasado 28 de mayo y ganaron el acta de concejal tienen responsabilidades civiles «activas» en virtud de las condenas firmes que acumulan. Uno de ellos renunció a tomar posesión con seis miembros de ETA que tenían delitos de sangre a sus espaldas, pero los otros dos no formaban parte de ese grupo. En total, son cinco los candidatos de la coalición abertzale que contrajeron este tipo de deudas o con la Justicia o con las víctimas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , parece haber salido con un nutrido argumentario sobre la política de pensiones llevada a cabo en la última legislatura tras la charla mantenida este miércoles con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. No es casualidad que sólo unas horas después del encuentro el presidente ensalzara en su cuenta de Twitter uno de los aspectos que forman parte de la reforma de las pensiones recientemente completada.

Está por ver si la Mesa de las Cortes volverá a ser bicolor, algo que no ocurre desde la legislatura 2011-2015, ya que los cuatro votos de Vox, tercera fuerza parlamentaria con cuatro diputados, no son suficientes para optar a ninguna de estas plazas en el órgano gestor del Parlamento.

Según la legislación, el nombramiento de los integrantes de la mesa electoral es competencia de cada ayuntamiento, y se eligen mediante sorteo público utilizando cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar. La tarea está asignada al Pleno de la corporación, pero no hay objeción para que el sorteo pueda realizarse ante la Junta de Gobierno Local, en caso de que se le haya delegado la competencia.

Consulta aquí las fechas límite para saber si te va a tocar o no en una mesa electoral en las elecciones generales del 23 de julio

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha firmado el decreto que establece la distribución de áreas del nuevo grupo de gobierno municipal, conformado por los diez concejales de su partido, después de que no se lograse un acuerdo con Drago Verdes Canarias y Unidas se Puede. Informa Laura Bautista

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que en Extremadura «quien ha ganado las elecciones ha sido el PSOE». «Fernández Vara tiene toda la legitimidad para presentarse a la investidura», afirmó Montero, quien criticó el «espectáculo político» del PP y Vox que «están en ese vodevil en el que no se sabe si quieren o no llegar a un acuerdo”.

En la primera sesión de investidura, Isabel Díaz Ayuso anunció una de las medidas de la nueva legislatura pero, en este caso, no la ejecutaría ella, sino los ayuntamientos. La presidenta aún en funciones instó a todos los consistorios a rebajar la plusvalía, un impuesto municipal; una petición que en los municipios en los que gobierna el PP será de obligado cumplimiento. Leer más.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha cuestionado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrezca debates también con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque la sitúa «por encima» de otras formaciones políticas que tuvieron «mejor resultado» en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Según Montero, Feijóo «no sabe qué excusa buscar» para no responder a la propuesta de Sánchez y se pregunta si se trata de que tiene «miedo» a confrontar con el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado también al PP de tener temor a debatir por no poder, a su juicio, explicar «este lamentable esperpento de cambiar votos por derechos», ha señalado en referencia a los acuerdos del primer partido de la oposición con Vox en algunos territorios.

El socialista Guillermo Fernández Vara ha criticado la «frivolidad» con la que la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, habló de celebrar unas segundas elecciones en Extremadura ante la falta de acuerdo de su partido con Vox, una situación que ha achacado a «intereses personales». Por su parte, ha asegurado que no sabe si volvería a presentarse: «I don't know», ha respondido, quien ha explicado que tendría que consultarlo con su partido y con su familia.

La líder de Vox anuncia que no va a oponerse a la investidura de la presidenta madrileña, pero le advierte que «no debería despreciar nuestra mano tendida»

El secretario nacional de Turismo del PP y candidato al Senado, Agustín Almodóbar, ha denunciado la «inacción del Gobierno en materia de seguridad en el ámbito del turismo » y la « mala imagen » que puede darse a los visitantes en los destinos de máxima afluencia, como Benidorm , por no concretar las medidas de refuerzo para este verano.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera que las nuevas condiciones que ha puesto el PP para organizar un debate 'cara a cara' para las elecciones del 23 de julio demuestran que "se nota mucho el miedo" que a su juicio tiene Alberto Núñez Feijóo a debatir con el presidente Pedro Sánchez: "No puede evitar los temblores", sostiene.

El Partido Popular y Vox, en Aragón, han alcanzado un acuerdo para la elección de la Mesa de las Cortes en la XI legislatura. Marta Fernández, diputada de Vox por Zaragoza, ocupará la presidencia, según ha señalado el partido de Abascal en una nota de prensa. El acuerdo alcanzado se ciñe a la constitución de la Mesa en el inicio de la XI legislatura. No se habla de investidura. Ambos partidos seguirán sin pausa, pero con discreción, a la búsqueda de un acuerdo en aquellos asuntos que permitan trazar un acuerdo de gobernabilidad.

El cabeza de lista por Bizkaia del PNV al Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que el PNV saldrá reforzado en las siguientes elecciones generales y ha reiterado que su formación no es la "muletilla" del PSOE. Asimismo, ha señalado que el PNV y EH Bildu tienen su propias "parroquias" definidas, pero ha reconocido que cada vez el voto es "más líquido".