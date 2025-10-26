Suscribete a
ABC Premium

Trabajadores de À Punt critican que no se cubriera la manifestación contra Mazón y se emitieran toros: «Nos avergüenza»

La plantilla difunde un comunicado en sus redes sociales en el culpan a la dirección de «someter» a la televisión valenciana «a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables»

Radiografía de una reconstrucción atascada en el papeleo

Imagen de la manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana en Valencia
Imagen de la manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana en Valencia MIKEL PONCE
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los trabajadores de À Punt han expresado su malestar en un comunicado, difundido a través de las redes sociales, por la decisión de la Dirección de la radiotelevisión pública valenciana de emitir este sábado una corrida de toros, en lugar de cubrir la duodécima ... manifestación convocada para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app