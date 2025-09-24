Muere ahogado un joven de dieciocho años en la playa en Alicante

Bañistas y paseantes en una zona de playa de Alicante próxima al lugar del ahogamiento

Un joven de 18 años de edad ha muerto este miércoles en la playa del Cocó de Alicante, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. La principal hipótesis apunta a que el joven se estaba bañando en el mar y se ha ahogado, aunque la autopsia determinará las causas de la muerte.

El trágico suceso se ha producido este miércoles, sobre las 15.00 horas, cuando el cuerpo del joven ha aparecido flotando en el mar en la zona de la playa del Cocó.

En el lugar se han personado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fallecido es un hombre de 18 años y nacionalidad colombiana, residente en Alicante, según han precisado fuentes municipales.

La Policía Nacional se hará cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte.