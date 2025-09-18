La Fiscalía denuncia al líder de Desokupa por incitación al odio contra inmigrantes

La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una denuncia ante los juzgados contra el líder de Desokupa, Daniel Esteve, al considerar que algunos de sus mensajes sobre inmigrantes en redes sociales pueden ser constitutivos de presuntos delitos de incitación al odio y contra la integridad moral.

Así lo confirman a ABC fuentes del Ministerio Público, que considera que el dueño de la empresa dedicada a desalojos al margen de la Justicia difundió «expresiones vejatorias y que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante». Manifestaciones «claramente discriminatorias» y que «difunden noticias falsas».

Las diligencias de investigación se abrieron en marzo a raíz de una denuncia presentada por la entidad Acción contra el Odio. Entre los vídeos aportados, uno del 18 agosto de 2024, tras el crimen de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo) por el que se detuvo días después a un joven español: «Ya sabemos de quién es culpa esto. Debilitamos a la Policía, dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día y se están cargando a nuestros críos. [...] Os vais a cagar. [...] Vamos a hacer auténticas máquinas de salvar vidas, vamos a llamarlo. No van a volver a tocar a un niño. [...] Vamos con todo. Anchoa que se cruce en nuestro camino, anchoa a la plancha».

Ahora, la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía pide al juzgado que le corresponda por reparto que libre un oficio a la Policía Nacional para conocer el lugar en el que se emitieron esos mensajes. Entre otros, solicita que se tenga en cuenta el contexto en que se usan las expresiones bajo lupa, la dureza del lenguaje o la capacidad de influencia sobre otros de quien las utiliza. También si son aisladas o reiteradas.