Este és el millor arròs amb bledes de València

El restaurant Goya Gallery de València s’ha proclamat campió en la desena edició del Concurs d’Arròs amb Bledes de Llíria. Este certamen, organitzat per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Llíria, ha reivindicat, una volta més, un dels plats tradicionals de la gastronomia edetana.

Como a guanyador del concurs, Goya Gallery ha recollit el primer premi de la modalitat d’arròs amb bledes, amb una dotació econòmica de 750 euros. El segon premi ha sigut per a Catering La Despensa de Burjassot que ha rebut un import de 400 euros. I el tercer premi, valorat en 200 euros, ha recaigut en La Garrofera de Serra. Per altra banda, els cuiners també han competit confeccionant la millor peça de postres, amb la carabassa com a ingredient indispensable. Els guanyadors en esta modalitat han sigut La Plaza de Torrent, El Rossinyol de Nàquera i Casa Granero de Serra, que s’han repartit els tres premis valorats en 750, 400 i 200 euros.

El X Concurs d’Arròs amb Bledes, celebrat al Restaurant Porta de l’Aigua, ha comptat amb la presència de l’alcalde de Llíria, Manolo Civera, i el regidor de Comerçn i Turisme, Paco García, que han estat acompanyats, entre altres, pel director general de Comerç i Consum, Natxo Costa.

Amb este certamen, Llíria aposta per la gastronomia edetana i la seua marca Aliments Tradicionals, com un dels principals atractius turístics de la capital del Camp de Túria, sumant-se a la important riquesa patrimonial, monumental i històrica de la localitat.

El X Concurs d’Arròs amb Bledes s’ha convertit en una de les edicions amb major nombre de participants, amb 22 establiments inscrits: Ca Terry de Llíria, Arrocería Ca Consuelo de l'Eliana, Evenser Restauración de Bétera, Casa Granero y Restaurante La Garrofera de Serra; La Pepa Restaurante Bluespace de Alboraria, Restaurante La Plaza de Torrent, Restaurante El Racó de Meliana, Restaurante Sequial 20 y Restaurante La Granja de Sueca, Restaurante Casa Macario de Tavernes de la Valldigna, Restaurante Rossinyol de Nàquera, Càtering La Despensa de Burjassot, Restaurante Miguel y Juani de l'Alcúdia, Arrels Racó Gastronòmic de Gata de Gorgos, Goya Gallery, Doña Petrona y Restaurante Bon Estar de Valencia, Restaurant Bon Aire de El Palmar, Restaurant Juan XIII de Benifaió y La Visteta de Barx.

Tots els participants s’han enfrontat al veredicte del jurat presidit per Juan Gorrea, cap del Restaurant La Taula de Llíria; i conformat pels caps de cuina Juan Carlos Galbis y Joan Clement; Juan Llantada, tècnic de Turisme de la Diputació de València; els periodistes Paco Alonso i Emili Piera; la bloguera gastronòmica, Cova Morales; i la presidenta de l’Associació Amas de Casa “Tyrius” de Llíria, Lolín Barea.