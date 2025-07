Detienen a un expresidiario por la muerte de un hotelero desaparecido al que asaltó en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a un expresidiario que estuvo encarcelado por matar a un hombre como como principal sospechoso de otro crimen, el de un empresariodesaparecido desde mayo, dueño de una casa rural en Bocairent (Valencia). Los investigadores hallaron restos biológicos que prueban que condujo el coche de la víctima.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a ABC este arresto, después de semanas de pesquisas y pruebas para verificar que era él quien iba al volante de este vehículo.

Agentes de la Policía Local de Banyeres de la Mariola (Alicante) habían dado el alto al conductor cuando ya no se conocía el paradero de este hombre, que se dio a la fuga y la hipótesis apunta a que no se detuvo porque transportaba el cadáver, aunque por ahora no se ha localizado.

Posteriormente, se encontraron unos indicios en el vehículo y, además, hay una denuncia previa del desaparecido contra este sospechoso por robo en su establecimiento destinado al turismo rural, aunque desde hace algún tiempo lo había puesto en venta.

En esta masía se han hallado también salpicaduras de sangre que hacen pensar en una muerte violenta.

Con estas pistas y los antecedentes de las tensiones entre ambos, la investigación se ha centrado en este sospechoso, que cometió un crimen en el pasado, al matar a cuchilladas al dueño de un pub en Muro (Alicante).