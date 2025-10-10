La dana Alice pone en alerta roja al litoral de Alicante por fuertes lluvias

La dana Alice sigue azotando con la fuerza a la Comunidad Valenciana. Lo peor este viernes se espera en el litoral sur de Alicante, en alerta roja por lluvias intensas. No obstante el litoral y el interior sur de Valencia, así como el ... litoral norte de Alicante, están en aviso naranja. Del mismo modo, el litoral de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante tienen activo el nivel amarillo.

El temporal ha provocado durante la noche y la madrugada del jueves al viernes la caída de algunos árboles, achiques de agua y un par de rescates en la autonomía, aunque no se ha registrado ningún incidente grave.

Según ha informado el 112, en la provincia de Valencia los bomberos han tenido que realizar varios servicios sobre las 5.30 horas en la localidad valenciana de Alcàsser y otra actuación por la caída de un árbol en El Puig. Además, se han reportado tres casos de achiques en Alcàsser.

En la provincia de Alicante se han reportado también dos casos de rescate y achiques de agua en la localidad de Torrevieja, han señalado las mismas fuentes.

En total, según han concretado desde el Consorcio de Bomberos de Alicante, desde las 19.30 horas de este jueves hasta las 00 horas de hoy, se han realizado 31 intervenciones.

El municipio más destacado ha sido Mutxamel, con 10 intervenciones, otras cinco intervenciones en Orihuela y cuatro en Elche, y se debieron fundamentalmente a achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

El total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13 hasta las 14 con 60 intervenciones. Las localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por otro lado, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), esta mañana estaba cortada por las lluvias la CV-920, en Alicante, Correntías Bajas-Jacarilla.

En la provincia de Valencia, según fuentes de Avamet, en las últimas ocho horas se han registrado 39,4 l/m2 en Miramar; otros 35,6 en Oliva; 34,8 en Sueca; 33 en Ontinyent; 32,5 en Guardamar de la Safor; 29,8 en Gandia; 26,4 en Agullent; 24,4 en Sollana; 23,4 en Palmera; 22,6 en Alcàsser; 22,2 en Benirredrà; y 21,8 en València.

Por su parte, en la provincia de Alicante, Xàbia ha anotado 36,3 l/m2; Poble Nou de Benitaxell, 32,4; Dénia, 27,8; Sagra, 23,8; Pilar de la Horadada, 22,6; El Verger, 21,6; y, Teulada, 20,1.

En la provincia de Castellón, también en las últimas ocho horas, Illes Columbretes ha alcanzado los 136 l/m2; La Llosa, 32,6; Almenara, 28,0; Xilxes, 25,6; Oropesa, 22,4; Vila-real, 18,5; Cabanes, 17,0; Benicàssim, 16,4; Nules, 16,4; Moncofa, 16,0; y, Burriana, 15 l/m2.