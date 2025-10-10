Suscribete a
Las tropas israelíes comienzan su repliegue en la Franja de Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

La dana Alice pone en alerta roja al litoral de Alicante por fuertes lluvias

Las precipitaciones durante la noche del jueves al viernes provocan caída de árboles, achiques y rescates en la Comunidad Valenciana

Emergencias lanza un ES-Alert y las instituciones cancelan sus actividades

Imagen de una persona con paraguas en Elche (Alicante)
Imagen de una persona con paraguas en Elche (Alicante) EFE

ABC

Valencia

La dana Alice sigue azotando con la fuerza a la Comunidad Valenciana. Lo peor este viernes se espera en el litoral sur de Alicante, en alerta roja por lluvias intensas. No obstante el litoral y el interior sur de Valencia, así como el ... litoral norte de Alicante, están en aviso naranja. Del mismo modo, el litoral de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante tienen activo el nivel amarillo.

