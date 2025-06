La ciberseguridad en un mundo digital, en el evento 'A una hora del cambio' en Sant Joan d'Alacant con Terciario Avanzado y Aguas de Alicante

La asociación Terciario Avanzado y Aguas de Alicante han organizado para el próximo martes, 1 de julio, la tercera jornada del proyecto 'A una hora del cambio'. En esta ocasión contando con la colaboración de Líder y el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.

Esta tercera jornada tendrá lugar en la finca 'Torre Ansaldo' de Sant Joan d'Alacant, ubicada en la avenida Comunitat Valenciana s/n, bajo el título, 'Ciberseguridad y Resiliencia en un mundo digital: tecnología para la protección eficaz de datos y sistemas'. Participarán en esta segunda cita: Santiago Román, alcalde de Sant Joan d'Alacant, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante y Germán Sánchez, Consultor en Ciberseguridad de Inforges, actuando como moderadora Anabel Rosas, directora de Líder.

Bajo el lema «A 1 Hora del Cambio», y durante cinco programas en formato Living Podcast, se están presentando los desafíos tecnológicos que afrontan las empresas y las administraciones públicas en su camino hacia la eficiencia en la gestión de recursos, con el fin de inspirar y dar visibilidad al compromiso en la implantación de nuevas tecnologías.

Estos programas sirven como punto de encuentro entre los alcaldes de los municipios donde Aguas de Alicante desarrolla su actividad, y profesionales especializados de toda la provincia en materia tecnológica. Temas como el internet de las cosas (Iot), la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la gestión del dato y la robótica, están siendo abordados en las sesiones programadas.

Con la participación de los Ayuntamientos de El Campello, Petrer, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig y Monforte del Cid, esta iniciativa busca presentar las principales novedades tecnológicas de aplicación a la gestión pública y privada, así como analizar casos de éxito de implantación de estas tecnologías y analizar los principales desafíos futuros que nos plantean.

Las empresas asociadas del Terciario Avanzado que participan en cada una de las cinco jornadas son: You name it, Square1, Inforgés, SumamoOs y Bumerania.

Las plazas son limitadas, y las confirmaciones de asistencia se pueden hacer a través de la web.

«En Terciario Avanzado estamos comprometidos con el fomento de la colaboración público-privada con el fin de conseguir un avance relevante en la digitalización de la gestión de nuestra empresas y administraciones públicas, que nos lleven a ser más eficientes y competitivos, consolidando un posicionamiento fuerte de la provincia de Alicante en este ámbito.» ha declarado Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado, quien estará presente en cada uno de los encuentros programados desde mayo hasta noviembre, fecha en la que tendrá lugar el cierre de esta iniciativa en el Museo de Aguas de Alicante y en la que se abordarán las conclusiones globales de todo el proyecto.

A su vez, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, con quien también se contará en varios de los actos afirma que «se busca, no solo generar debate y conciencia, sino también establecer un espacio de colaboración y acciones innovadoras que impulse el avance hacia un futuro más digitalizado en la provincia de Alicante.»

Para acceder al contenido de los Living Podcast, se podrá consultar las redes sociales y sitios web de los implicados donde se podrá disfrutar de las grabaciones de cada programa y sumergirse en el debate sobre la digitalización en nuestra provincia.

Ya están disponibles los dos primeros capítulos en este enlace.