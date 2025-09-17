El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda y la artista, Mavi Escamilla

El Centre del Carme dedica una retrospectiva con obra inédita a la pintura 'desobediente' de Mavi Escamilla La exposición 'Alteración del orden' de la artista se exhibe del 18 de septiembre al 30 de noviembre en el CCCC de Valencia La muestra reúne obra nueva desde lienzos de la década de los 90, así como sus últimas creaciones y su reciente incorporación del videoarte

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presenta la exposición 'Alteración del orden' de Mavi Escamilla, una muestra retrospectiva en la que adentrarse en la pintura 'desobediente e irónica' de la artista valenciana que ha transitado desde el arte 'pop' en los años 80 y 90, hasta la abstracción en la actualidad.

La exposición, que se inaugura este jueves, 18 de septiembre, en la sala Dormitorio del CCCC, ha sido presentada por el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda y la artista, Mavi Escamilla.

Bugeda ha destacado que esta exposición «es un reconocimiento a la trayectoria de una artista valenciana que ha perseverado en su trabajo pictórico. Mavi Escamilla es un ejemplo de lucha por el medio, con una estética propia en la que ha sabido retratar la sociedad del momento», y ha añadido que «desde la ironía y el sarcasmo ha tratado temas que, sin pretenderlo, nos hacen reflexionar sobre la propia estética del arte, el feminismo, la guerra o la identidad».

Obras de la muestra en exposición de la artista valenciana ABC

La exposición 'Alteración del orden' es un homenaje a la trayectoria de Mavi Escamilla centrada en dos momentos fundamentales: sus primeras etapas en los años 90, con una selección de obra nunca expuesta y un salto de casi 25 años hasta nuestros días con obra nueva y su reciente experimentación en el campo del videoarte.

La artista ha destacado que, pese a haberse asociado su pintura con el arte pop en sus primeros años, en estos últimos trabajos se aprecia una evolución hacia la abstracción y reconoce que querría ser «una pintora abstracta, creo que la abstracción es la verdadera pintura: es materia, color y gesto».

Asimismo, ha señalado que es «una artista comprometida, pero a mí lo que me guía es el acto pictórico, la composición» y ha apuntado que algunas cuestiones que le llaman la atención y que se plasman en sus obras son «el beneficio de la guerra o de la prostitución; desde las relaciones sentimentales hasta las tarjetas de las prostitutas que andan por la calle con una información brutal, me preocupa la guerra, la violencia».

Iconografía de videojuegos, punk y publicidad

La exposición 'Alteración del orden' presenta toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Pese a ese salto de 25 años entre los primeros cuadros y los recientes, a lo largo de estos más de 40 años de trayectoria, Escamilla retorna a series fundamentales como 'Dolce far niente', con nuevas versiones masculinas de estereotipos atribuidos a la mujer.

Así, la muestra describe la posición de las mujeres en la Historia del arte, cuyo papel se ha visto reiteradamente posicionado en objeto más que en sujeto, y la relación compleja de los constructos políticos, sociales y culturales en los que ha ido evolucionando el papel de la mujer dentro de la sociedad. Un ejemplo de ello es la transformación de la famosa 'Venus frente al espejo', por un 'Apolo frente al espejo'.

En sus trabajos más recientes, de 2024, Escamilla insiste en la mercantilización del cuerpo femenino y en las tarjetas de anuncios de prostitución. La influencia del cine o de la música, que han acompañado su trabajo a lo largo de los años se aprecia también en diversas piezas.

Así, 'Alteración del orden' es el título de la proyección que da nombre a la exposición. A partir de esta película de Súper 8 de los años 70, montada aleatoriamente fotograma a fotograma, la artista reorganiza las imágenes creando una ficción nueva que incita a la alteración o disposición impuesta en la sociedad.