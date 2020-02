Bienvenidos al siglo XXI

Actualizado: 20/02/2020 20:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC España también existe

España también existe La contaminación acústica, por Mingote

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Europa contra el cáncer

Que debemos ayudar todos a salvaguardar el medio ambiente es algo que cae por su propio peso. Que algunos partidos políticos han decidido hacer bandera de ello también, pero sin ofrecer tampoco soluciones razonables. Este jueves, Ximo Puig anunciaba en las Cortes que el proyecto de ampliación del puerto de Valencia se modifica para renunciar al dragado del canal de acceso y a la ampliación de dique de abrigo norte. Estas dos acciones eran unas de las principales objeciones planteadas al proyecto, y las que justificaban, según los más críticos y beligerantes con la ampliación, que se emitiese una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). Se acabó.

La estrategia del Consell ya se ha presentado. El conseller Arcadi España, ojo a su progresión en los próximos años, la ha cocinado durante largo tiempo. Los críticos se quedan sin argumentos, si alguna vez los tuvieron, pero la batalla no ha terminado, ni mucho menos. Eso si, ha llegado el tiempo de retratarse para algunos.

Ximo Puig y Arcadi España, durante su último viaje oficial a Marruecos - EFE

Lejos de verlo como una concesión que salvará inversiones y puestos de trabajo, Compromís ya ha puesto la maquinaria en marcha. Joan Ribó lo considera una victoria y ahora reclama las conexiones ferroviarias del puerto en relación al túnel pasante. Pero el partido no tiene una opinión unitaria y la decisión del Consell tardó menos de una hora en ser contestada por el grupo parlamentario de la formación nacionalista. Si o si, se requiere una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). La cuestión es seguir alzando la voz en una cuestión a la que en años no le prestaron atención alguna. Ahora se considera que la resistencia a la ampliación son votos.

Para ser consecuentes lo que deberían hacer es tirarle dos narices al tema y decir lo que piensan, que más allá de lo que les presente el Consell o la Autoridad Portuaria dirán que no. Pero incluso los más osados saben que eso no lo pueden hacer, porque en el fondo saben que con el nuevo planteamiento del Consell ya no tienen argumentos. Ahí quería la partida el conseller España, por que esconderse detrás de una nueva DIA ya no vale....