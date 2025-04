Una reportera de TVE celebra en directo que le ha tocado «El Gordo» y luego admite que era falso

Una de las conexiones en directo de la Lotería de Navidad se ha convertido este domingo en viral al celebrar una reportera de TVE que l e había tocado «El Gordo» junto al resto de premiados . La periodista Natalia Escudero mostraba su efusividad en el Bar Pepe, en la localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante). Su dueño, Basilio Flores, ha repartido veinte millones de euros en décimos del 26590 .

«Oye, que yo tengo un décimo, pero no se lo digas a nadie», comentaba la reportera. Para a continuación no poder contener la emoción mientras entrevistaba a varios de los agraciados y ponerse a dar saltos de alegría junto a ellos.

«¡Que mañana no voy a trabajar!» , gritaba la reportera con alegría, con sus compañeros desde plató sorprendidos de lo que ocurría. Una protagonista más de la conexión en directo, que aseguraba que tampoco se lo «creía».

«Ella me vendió el décimo. Ha repartido 16 millones de euros, 40 décimos y uno de ellos es mío», explicaba junto a una de las mujeres que celebraba en el bar lo sucedido. Su vídeo era muy comentado en redes sociales en cuestión de minutos.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

La historia, sin embargo, ha dado un vuelco unas horas después. En un directo posterior, la periodista admitía que no le había tocado «El Gordo» . Así, se ha visto obligada a reconocer que no era cierto, pero que sí había sido agraciada con «un buen pellizco». «Me he venido arriba (...), pero sí me ha tocado la lotería de conocer a toda esta gente», ha indicado.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

