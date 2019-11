Política La marcha de Enrique Soriano, nuevo frente abierto en À Punt El relevo -o no- de Empar Marco y el debate sobre el cambio de la ley de la radiotelevisión valenciana pueden coincidir en el tiempo con la búsqueda de un sustituto del presidente de la corporación

El proceso para elegir nueva dirección general en À Punt se ha iniciado este miércoles con multitud de incógnitas. No sólo relativas a este puesto, sino a la estructura y el funcionamiento de la radiotelevisión valenciana. Cuestiones, todas ellas, que se quieren abordar próximanente desde los partidos que sustentan el Consell y a las que podría sumarse ahora la marcha del presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano.

Por un lado, el relevo de Empar Marco es una posibilidad que lleva sonando tiempo, pero no resulta tan sencilla. Desde la propia Generalitat existe una corriente que cuestiona su gestión -aunque no oficialmente-, sobre todo por los datos de audiencia y publicidad. Aun así, no depende del Gobierno autonómico lo que ocurra, sino del Consejo Rector de la corporación (que también está por la labor de un nuevo perfil).

Mientras todavía queda por confirmar que quiera volver a presentarse al puesto, ya se admite la dificultad de sustituirla. No es un cargo fácil -se busca alguien con conocimientos económicos y de gestión empresarial-, las incompatibilidades frenan, el salario no es del todo atractivo y, además, supone quemar públicamente el nombre de cualquiera que se postule.

De quinielas ni se habla con seguridad. Josep Ramon Lluch, que ya optó junto a Marco en la anterior elección, siempre se ha rumoreado que podría ser uno de los relevos, pero no existe confirmación de su candidatura. Otro de los que concurrió al proceso fue Pere Valenciano, quien en su momento sostuvo que estaba amañado. En conversación con ABC, señala que se encuentra estudiando la posibilidad de volver a hacerlo, aunque considera que las bases son menos objetivas que la vez pasada.

A partir de este jueves, hay 30 días naturales de plazo para presentar propuestas. Éstas deberán incluir tres sobres: uno en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos, otro con el proyecto de actuación y un último con el currículum. El cálculo es que en enero pueda estar todo decidido por parte del Consejo Rector, aunque no será hasta marzo cuando la nueva dirección sustituya -o no- a la actual.

Posible salida próximamente

Pero mientras todo ello ocurre, hay otros frentes abiertos que incluso podrían tener que resolverse antes de marzo. Uno es la posible marcha del presidente de la Corporación, Enrique Soriano. Su intención de abandonar el cargo fue transmitida a Presidencia de la Generalitat hace ya algún tiempo, según varias fuentes. Pero la insistencia desde este departamento en que permanezca ha frenado una salida inminente. Sin embargo, ésta no parece que vaya a retrasarse mucho más.

El problema principal reside, una vez más, en la dificultad de encontrar sustituto. Soriano es doctor en Derecho y, hasta que resultó elegido presidente de la radiotelevisión en 2016 por su perfil jurídico, ocupaba el puesto de letrado de las Cortes Valencianas. El mandato es de seis años y todavía le quedan tres por cumplir, pero se da por hecho que no va a agotarlos. No sólo eso, sino que el relevo se plantea para los próximos meses. Su intención sería la de regresar al Parlamento. Un lugar de evidente mayor tranquilidad en comparación con lo que supone estar al frente del ente, envuelto en constantes polémicas y con el riesgo de acabar en los juzgados por cualquier decisión (como así ocurrió con una querella del PP por contratos irregulares que fue archivada).

Desde Presidencia ya asumen el escenario de tener que buscar una persona para reemplazarlo, pero por el momento no admiten que tengan en mente nombre alguno. Alargar un poco o no la decisión puede depender igualmente de quién sea director o directora general de À Punt.

Por último, otro de los asuntos que se abrirá en breve será la modificación de la ley que regula la radiotelevisión valenciana. El pleno de las Cortes aprobará previsiblemente en un pleno el próximo diciembre una subcomisión de estudio en la que se debata el cambio de la norma entre todos los grupos para llegar, si es posible, a un acuerdo mayoritario. Uno de los puntos podría ser la fusión de la corporación y la sociedad. Si se irá más allá de los problemas contables es una incógnita.