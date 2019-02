Los podemitas que pudieron reinar

Actualizado: 01/02/2019 17:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mejor este último que el anterior

Mejor este último que el anterior ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La bruja Lola

La bruja Lola ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La expropiación del taxi

“Si lo hizo un griego, lo podemos hacer nosotros”, le contestan un par de soldados del ejército británico al escritor Rudyard Kipling cuando este les explica que el único occidental que había atravesado Afganistán era Alejandro Magno. Los dos soldados eran los grandes Sean Connery y Michael Caine dirigidos por John Huston en la película “El hombre que pudo reinar”. La historia refleja a la perfección el auge y caída de dos perdedores muy simpáticos, pero a la vez muy ambiciosos. En su viaje, los nativos del lugar confunden a uno de los dos soldados, Dravot, con un Dios, al que le ofrecen su reino. Todo parece irles bien hasta que el propio Dravot empieza a creerse que es realmente un Dios y sus delirios de grandeza les conducen a su perdición.

Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, al igual que los dos soldados de la película, habían conseguido lo más difícil, desde la nada formar un partido, o agrupación de partidos, y acariciar el poder más absoluto. Hubo un momento que parecieron dioses para mucha gente en un momento de crisis, no tan solo económica sino de confianza en los dirigentes. Todo parecía irles bien, y bajo su manto afloraban los alcaldes de las ciudades más importantes y la presidencia del gobierno parecía cada vez más cerca.

Pero como le ocurrió a Dravot, un Dios no debería tener ambiciones humanas. En la película, este se encapricha de una de las jóvenes del lugar mientras en la actualidad Pablo Iglesias se compró un “casoplón”, haciendo caso omiso de todo lo que había estado criticando durante todos estos años. Mientras algunos de sus “fieles” iniciales iban siendo purgados, como ha solido ocurrir en los regímenes comunistas, el resto de su equipo trataba de organizar referéndums para justificar la compra de aquel chalé.

Ignoro que es lo que más daño ha hecho a Podemos, acciones como esa o realmente que han demostrado en poco tiempo, que en el mejor de los casos eran como el resto de los partidos políticos. Su incapacidad para el gobierno eficaz donde lo han ostentado ha sido algo bastante evidente. Así, si no saben gobernar y algunos de sus líderes se creen dioses por encima del bien y del mal, el desenlace era obvio. Aquellos que quieren seguir estando en política han empezado a abandonar el barco. El amigo de Dravot, que es el único que mantiene cierta cordura en todo el proceso, finalmente decide abandonarle. Errejón, quizá porque ve que el proyecto Podemos se derrumba o quizá, porque no se acaba de fiar de que no le purguen minutos antes de la presentación de candidaturas, ha decidido cambiarse a las filas del bando organizado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados - M. BALANGA

Ha sido gracioso, como Errejón ha pasado de ser considerado un traidor miserable que ha abandonado a su amigo mientras estaba de permiso de paternidad, a cuando los califas podemitas han visto las encuestas, a ser una persona respetable con la que hay que negociar. Hasta los de Izquierda Unida, que se habían entregado en busca de un puesto, han empezado a considerar que tienen más posibilidades de conseguirlo acudiendo a las próximas elecciones de forma independiente.

Las encuestas del CIS de Tezanos, menos fiables que el tarot de la bruja Lola, parece que les dan algo de vida, pero los resultados de su feudo andaluz no pronostican nada bueno. Si además concurren en plan Monty Python con cuatro o cinco confluencias separadas el desastre puede ser de película. Habría que resucitar a John Huston para que pudiera contarlo, aunque dudo que el final de estos podemitas que pudieron reinar fuese tan digno como los protagonistas de la película original que me permito encarecidamente recomendar.