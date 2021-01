Los pacientes con grupo 0 y Rh positivo podrían presentar mayor protección frente al Covid-19

D. V. VALENCIA Actualizado: 26/01/2021 13:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un estudio multicéntrico publicado recientemente por IVI y presentado en la última edición de la ASRM (American Society for Reproductive Medicine, por sus siglas en inglés), uno de los mayores congresos a nivel mundial de Medicina Reproductiva, muestra que los pacientes con grupo sanguíneo 0 positivo y Rh positivo presentan una mayor protección frente al Covid-19.

Según explica Antonio Requena, director médico de IVI, «en los datos analizados en nuestra población en el periodo post-confinamiento desde mayo a junio, con una muestra de 6.140 pacientes para SARS-CoV-2, encontramos que la incidencia de enfermedad (entendida como pacientes que habían presentado un anticuerpo positivo, sea IgM o IgG) era menor en pacientes con grupo O, encontrando de forma significativa que el grupo Rh negativo había sido más frecuente entre los infectados, algo en contra de lo que se había publicado previamente».

De acuerdo con el doctor, «la tasa de seropositivos no varía significativamente con la edad y no se observaron diferencias en cuanto a género o grupo sanguíneo. Sin embargo, se observó que los individuos Rh negativos tenían un riesgo ligeramente más alto de contagio que los Rh positivos. Además, en las áreas de mayor prevalencia de la enfermedad, el porcentaje de IgM positivos es también alto y hay un mayor riesgo de contagio cuando uno de los miembros de la pareja ya es seropositivo».

La idea de que el grupo sanguíneo pueda tener algún valor pronóstico en relación al Covid-19 es interesante, si bien aún nos encontramos en una fase muy inicial donde urge determinar primeramente si esta asociación es real, como apunta el doctor Christopher Latz, coautor de uno de los estudios más recientes al respecto.

De acuerdo con fuentes de IVI, el primer indicio de la asociación entre grupo sanguíneo y coronavirus surge durante el brote de SARS-CoV en 2002. Los resultados de un primer estudio publicado en 2005 indicaron que los pacientes con grupo sanguíneo 0 presentaban menor riesgo de contagio que los otros grupos.

Quince años más tarde, en un artículo no revisado por otros expertos, científicos de China reportaron una asociación similar entre el grupo sanguíneo y SARS-CoV-2; se observó que el grupo 0 se asociaba a menor riesgo de infección por Covid-19, mientras que el grupo A presentaba mayor riesgo de contagio.

Las investigaciones realizadas desde ese momento no han derivado en hallazgos consistentes. En junio, un grupo de científicos de Europa y Australia publicaron los resultados de un estudio que comparaba el genoma de 1.610 pacientes afectados por Covid-19 grave y 2.205 donantes de sangre sanos. Los investigadores observaron que las variantes génicas de dos regiones del genoma humano estaban asociadas con un grado severo de la enfermedad y con un mayor riesgo de mortalidad. Además, se encontró que los individuos del grupo A presentaban hasta un 45% más de riesgo de desarrollar severamente la enfermedad, mientras que los individuos del grupo 0 tenían un 35% menos de riesgo.

El pasado mes de julio, el doctor Latz y sus colaboradores indican que no encontraron relación entre el grupo sanguíneo y la severidad de SARS-CoV-2 (Annals of Hematology). No se encontró ninguna correlación significativa entre ambos factores en indicadores como hospitalización, intubación o muerte. Sin embargo, sí se observó que en los individuos Rh positivo era más probable dar positivo por COVID-19 que los Rh negativos, y que los grupos sanguíneos A o AB presentaban mayor tasa de positivos que el grupo 0.

En un estudio publicado en abril y actualizado en julio, no revisado por expertos, los resultados coinciden con los del doctor Latz. Se observa que los individuos Rh positivo, y el grupo sanguíneo B presentaban mayor tasa de SARS-CoV-2 positivos que el grupo 0. Sin embargo, estos datos no demuestran una asociación significativa entre grupo sanguíneo e intubación y/o muerte entre pacientes con Covid-19, por lo que, según el doctor Latz, por el momento, el grupo sanguíneo no debería usarse como factor definitivo para identificar el mayor o menor riesgo de desarrollar de forma severa esta enfermedad.