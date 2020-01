Musicales en Valencia: el espíritu de Broadway conquista de nuevo los teatros

Corría el 2008 y los musicales que en la década pasada colgaban el cartel de «no hay entradas» en la Gran Vía madrileña decidieron extender su éxito por toda la geografía española en infinitas giras que incluso repetían parada en algunas ciudades. Y Valencia fue una de ellas.

Antes de la llegada del AVE, que potenciaría el turismo cultural entre las dos plazas, la capital del Turia acogió producciones como «Hoy no me puedo levantar» o «Mamma Mía!». Espectáculos que se convirtieron en fenómenos de masas y que agotaban entradas en todas sus funciones, con localidades que rondaban los 50 euros de media.

Mecano y ABBA eran marcas lo bastante consolidadas para colapsar taquillas y el boca-oreja pronto sirvió para que otros tantos musicales fueran rescatados por otras productoras tras años sin representarse. Todos ellos hacían parada en el escenario del Teatro Principal.

Esto no gustó a las salas privadas de la ciudad, que veían como el sector cultural público monopolizaba un producto tan comercial y que tan buen rendimiento económico daba. Sin embargo, el paradigma cambió años después con la llegada del Botànic al Gobierno de la Generalitat y el giro en la gestión de los teatros públicos, más centrada en otro tipo de propuestas escénicas.

A lo largo de este recién estrenado 2020, cuatro grandes producciones musicales harán parada en Valencia. Una de ellas, además, en su estreno absoluto ante el público. Es la prueba de cómo se continúa apostando por un género que sigue funcionando y continúa haciendo disfrutar al público en sus butacas. Pasen y vean.

El Guardaespaldas

Las canciones de Withney Houston se cuelan hasta el 12 de enero en el Teatro Olympia de Valencia con el musical «El Guardaespaldas». Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, el show aterriza en la ciudad para trasladar al público a los años 90 y a una intensa historia de amor.

«Frank Farmer (Octavi Pujades), ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron (Chanel Terrero / Khaoula Bouchkhi) de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse». Con esa premisa arranca este ambicio musical muy ligado a la mítica película escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston.

El show consta de 15 canciones -11 de ellas interpretadas por Chanel Terrero y el resto por Bouchkhi- pero no se olvida de narrar una historia de amor cercana. Durante el espectáculo, producido por Letsgo -promotora de espectáculos de gran proyección internacional como 'The Hole', 'Dirty Dancing' y 'La Familia Addams'- y de 115 minutos de duración, se escuchan clásicos inolvidables como 'Queen of the night', 'So emotional', 'I wanna dance with somebody', 'Saving all my love', 'Run to you', 'I have nothing' y la icónica 'I will always love you', una de las canciones más vendidas de la historia.

Dirigido por Federico Bellone, el espectáculo cuenta con libreto de Alexander Dinelaris y arranca en la capital del Turia una gira que le llevará por gran parte de la geografía española.

Teatro Olympia de Valencia. Hasta el 12 de enero.