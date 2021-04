Multan a Marcelo con 2.700 euros por saltarse el cierre perimetral para viajar a Valencia

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 01/04/2021 18:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Generalitat Valenciana ha remitido al jugador del Real Madrid Marcelo Vieira su propuesta de sanción por saltarse el cierre perimetral para viajar con su mujer y sus dos hijos a Valencia y estar en el paseo marítimo sin mascarilla.

El futbolista difundió una imagen en sus redes sociales la semana pasada en la que se le podía ver junto a su familia en una de las playas de la capital del Turia, cerca del lujoso hotel en el que se hospedó.

Tal y como ha avanzado Radio Valencia Cadena SER, la Conselleria de Justicia ha propuesto una sanción al deportista de 2.700 euros en la que se engloban varias infracciones de la normativa en vigor.

Son 600 euros por cada uno de los miembros de la familia que no respeto el confinamiento autonómico y 100 más por no llevar mascarilla, excepto el hijo pequeño que no está obligado a ello al no tener más de seis años. No obstante, ahora Marcelo puede presentar alegaciones.

Este tipo de multas se detallan en un régimen sancionador que el Consell dictó en el Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, para quienes decidan no obedecer las medidas que estarán en vigor hasta el 12 de abril en la Comunidad Valenciana.

«En Valencia no impera la ley de la selva. Aquí se cumplen las normas», señalaba hace unos días el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. «Igual no es una sanción muy importante, según los ingresos de cada uno, pero lo que quiere es evidenciar que todos somos iguales ante la ley y que nadie, y nadie es nadie, puede saltarse unas restricciones que son a favor de la sociedad», defendía Puig.