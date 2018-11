Elecciones Eva Montesinos presenta su candidatura a las primarias socialistas en Alicante La concejal asegura no conocer a ningún aspirante independiente y no ve motivos para retirarse de la carrera para los comicios

La concejal y portavo del grupo muncipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, ha presentado este viernes su candidatura a las primarias para ser al próxima aspirante de su partido a la Alcaldía.

Arropada por medio centenar de militantes del partido, Montesinos ha explicado en rueda de prensa que se presenta a las primarias para seguir adelante con el proyecto que los socialistas tenían en marcha para la ciudad desde 2015 y que se vio truncado en el pleno del pasado 19 de abril cuando el PSPV-PSOE perdió la Alcaldía.

En esa sesión plenaria municipal, el voto en blanco de la concejal no adscrita Nerea Belmonte, expulsada en 2016 de Podemos y de la coalición Guanyar Alacant, permitió al PP recuperar la Alcaldía, como lista más votada en las últimas elecciones municipales, en detrimento de Montesinos.

"(El nuestro) era un proyecto que iba más allá de una legislatura y si aquel día yo hubiese sido alcaldesa, como tenía que ser, lo normal es que hubiera sido candidata y, entonces, ese proyecto de continuidad es el que nos ha llevado a presentar esta candidatura y también estábamos a favor del consenso, como todos sabéis, pero han pasado ya dos meses y no llega", ha dicho.

El plazo para presentar candidaturas en el proceso interno del PSPV-PSOE se ha abierto este viernes y concluye el próximo día 6, por lo que habrá que esperar a ver si hay más opciones. Incluso se habla de un posible aspirante independiente, una cuestión por la que los periodistas le han preguntado a la portavoz socialista.

A este respecto, Montesinos se ha mostrado dispuesta al diálogo, pero de momento, ha dicho, no ve motivos para retirarse de las primarias.

"Esa persona independiente que pudiera haber tiene que tener el consenso de todos y tienen que convencerme de que es mejor que yo. Si es mejor que yo, siempre he dicho que doy un paso atrás, pero, a día de hoy, esa persona no existe y, además, yo no tengo un argumento sólido para no presentarme", ha declarado.

También ha remarcado que se siente "arropada" y que el suyo es "un proyecto de partido de futuro", no solo para la candidatura, sino también para el partido.

"Hay mucha gente en la agrupación que quiere que las cosas cambien; es verdad que venimos de épocas de mucho cansancio" interno "y hay momentos en la vida en los que hay puntos de inflexión y en los que hay que mirar hacia adelante y ya no son como hace cuarenta años", ha señalado.

A partir del próximo miércoles y hasta el 13 de noviembre será el periodo de recogida de avales y los aspirantes requieren al menos un apoyo del cinco por ciento, lo que significa como mínimo 60 avales, hasta un máximo de 120 aproximadamente.