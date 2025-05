En qué lugares es obligatorio el uso de la mascarilla en la Comunidad Valenciana y en cuáles no

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este sábado las instrucciones sobre el uso obligatorio de la mascarilla a partir de este momento en todo el territorio debido a la expansión del coronavirus . La distancia de seguridad de 1,5 metros deberá seguir manteniéndose, pero a ello se le añade ahora la utilización de la mascarilla por parte de las personas a partir de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público.

[Lee aquí la orden completa]

Los supuestos en los que no resultará necesario llevarla serán:

- Durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que resulte incompatible su uso.

- En las actividades infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo de convivencia estable.

- En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, playas y piscinas, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.

- La obligación tampoco será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quistarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad.

La utilización se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso adecuado: que cubra desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de aquellas que tienen válvula exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada.

Los lugares y eventos en los que se tendrá que usar serán : celebración actos de culto religioso, ceremonias nupciales, laboratorios docentes, centros y parques comerciales, discotecas, bares de ocio nocturno cuando no se esté consumiendo, parques recreativos, bibliotecas, museos, salas de exposiciones, monumentos, conciertos, festivales con espacio de baile, acontecimientos populares, recintos taurinos, congresos, conferencias, buques y embarcaciones turísticas, vehículos de autoescuela, vehículos privados de personas no convivientes, transporte público, actividades de enseñanza artística si no se puede garantizar la distancia de seguridad, centros sanitarios y acontecimientos y actividades deportivas.