Responsabilidad política

Lo mínimo, lo básico, lo evidente, lo lógico y lo decente es que nuestros políticos sean responsables. En un segundo escalón, lo mínimo, lo básico, lo evidente, lo lógico y lo coherente es que ejerzan su cargo con responsabilidad. Y en una tercera fase, en realidad el orden es aleatorio, lo mínimo, lo básico, lo lógico, lo evidente y lo serio es que asuman sus responsabilidades políticas tanto cuando las cosas salen bien como cuando las pintan pardas.

Tal vez tengo algo de confusión respecto al significado de mínimo, básico, evidente y lógico. No sé, tal vez. Pero no tengo ninguna duda de lo que significa decente, coherente y serio. Por si acaso, me he tomado un tiempo para consultar con el diccionario de la RAE antes de aplicar estos calificativos al lío plagadito de irregularidades que estamos viviendo en Valencia con el gran fraude que afecta a la EMT.

No seré yo el que acuse a nadie de nada. Dios me libre, que para eso están los políticos y, en otras instancias, fiscales y jueces. Pero por más vueltas que le doy no entiendo cómo, a estas alturas, no tengo la sensación de que nadie, absolutamente nadie, haya asumido sus responsabilidades políticas, haya puesto su cargo a disposición del consistorio y se haya ido a su casa a preparar un buen informe de lo que ha sucedido.

Me vale la explicación de que todo ha sido producto de un encadenado de errores, fallos de protocolos, y vulnerabilidad de los sistemas de pago. Vale. Hay que corregirlos y aprender de los errores para que no vuelvan a suceder. Sobre todo para que no nos cuesten un pastón a los valencianos que, a fin de cuentas, somos los paganos del dinero estafado.

Tras decir esto, que es una postura racional y prudente, y antes de subirme por las paredes, cosa que no me va y no es mi estilo, no acabo de entender como los responsables, o el responsable, político sigue en su cargo, cargado de razones y silenciando cada vez que se puede las fuentes de la información en torno al caso que nos ocupa.

Imagen del Plena extraordinario en Valencia para tratar el fraude de la EMT - EFE

No se puede ser juez y parte. No es de extrañar que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia no quiera que el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, forme parte de la comisión que ha de investigar el fraude. Es de cajón, digo yo. Pues bien, la respuesta del equipo de gobierno a esa petición ha sido sustituir a la portavoz socialista, Sandra Gómez, de la comisión del Consorcio Valencia 2007, de la que formaba parte el ejercicio anterior, por el concejal Galiana. No quiero ser malpensado, nada más lejos de mis intenciones, pero esto suena, parece, aparenta y hace pensar en una vendetta al más puro estilo italiano, dicho en sentido estrictamente etimológico y sin ninguna acritud, no se vayan a pensar.

Y no es que sea raro que el alcalde nombre a uno de los suyos para esa comisión, lo raro es que formaba parte del acuerdo entre PSPV y Compromís que la edil socialista Pilar Bernabé entrara en esa comisión en representación del Ayuntamiento de Valencia. En fin, pregunto… ¿pacto por el aire?

A ver, que no quiero yo que los árboles no nos dejen ver el bosque. Ajustes de cuentas aparte, yo sigo sin saber cómo a estas alturas nadie ha asumido responsabilidades políticas. Permítanme el casticismo: estoy flipando.