Congresos El Feminario 2019 convertirá a Valencia en referente del feminismo en «estos tiempos confusos» El presidente de la Diputación ha presentado la cuarta edición, dedicada a la exministra socialista Carmen Alborch, fallecida hace unos meses

El cuarto Congreso Feminari 2019 convertirá a Valencia, los días 1 y 2 de febrero, en referente de la lucha por el feminismo en unos "tiempos confusos", de "mucho ruido" y "agitación política".

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, quien junto a la diputada de Igualdad, Isabel García, ha presentado esta edición, que estará dedicada a la exministra Carmen Alborch, que, ha dicho, "ya no está con nosotros pero sí su impronta".

Gaspar ha subrayado que en tres años el área de Igualdad ha conseguido que toda la Corporación provincial tenga una "mirada feminista transversal".

El cuarto Congreso, que se celebrará en el Centre del Carme, será inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y abordará aspectos como deporte y feminismo, feminismo y religiones, feminismo y política o la aportación del feminismo al movimiento LGTBI.

Participarán, entre otros, la periodista Paloma del Río, la escritora Rosa Regàs, la activista de los derechos humanos Ibtissame Betty Lachgar, la feminista y activista por los derechos de las personas LGTBI Kika Fumero, el doctor en Filología Ramón Martínez, el catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar, y la feminista Lidia Falcón.

Isabel García ha subrayado que València es un referente del feminismo en España, ya que el 30 por ciento del algo más de un millar de personas inscritas en el Congreso son de fuera de la Comunitat Valenciana.

El Congreso, ha dicho, se celebra en un contexto de "mucho ruido" y "agitación política", y ha destacado que el año pasado estaban "satisfechas" por la repercusión de las reivindicaciones del Día de la Mujer y pensaron que se había conseguido "colocar en la agenda social y política todas las reivindicaciones históricas y porque, por fin, había un gobierno progresista en España".

"En solo seis meses, las cosas están como están, con partidos políticos que se cuestionan la lucha de las mujeres por la igualdad real, se cuestionan la igualdad entre hombres y mujeres y se cuestiona la importancia de la lucha contra la violencia de género", ha agregado.

Quizás por este motivo y el "momento de agitación política" actual, ha dicho García, las mujeres acuden a este Congreso "no solo con ganas de debatir las cuestiones que importan, sino cargar las pilas para lo que queda este año, que se antoja que va a ser bastante duro".

García ha subrayado que se celebrará un homenaje a Carmen Alborch: "no nos acostumbramos a no tenerla entre nosotros. Será un momento muy emotivo no verla, porque siempre acudía e hizo del feminismo su lucha y su bandera. Su ejemplo tiene que acompañarnos en este año tan duro", ha finalizado.