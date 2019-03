Redes sociales Detienen en Valencia a tres menores argelinos por matar a un hombre y difundir el vídeo en Facebook Los jóvenes han sido localizados en España tras torturar a dos hombres en un piso en Lyon (Francia) el pasado 5 de marzo

ABC VALENCIA Actualizado: 12/03/2019 11:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres menores de origen argelino que supuestamente mataron a un hombre a cuchilladas e hirieron de gravedad a otro en Lyon (Francia). Estos, además, grabaron las torturas en vídeo y lo difundieron a través de la red social Facebook, según han señalado medios internacionales que informaron de la noticia del asesinato, ocurrido el 5 de marzo en un piso del distrito de Croix-Rousse.

La víctima, un hombre de 28 años y también argelino, fue hallado «atado de pies y manos» y con cerca de 60 puñaladas. En las imágenes se observa el suelo completamente bañado en sangre y dos hombres atados; «uno de pie», con la cara contra el suelo, «casi inconsciente», indica France Info, mientras que uno de los torturadores sujeta la cámara. «Hablan en árabe», matiza.

La detención se produjo, según avanza este martes el diario Levante, tras una infracción insensata por parte de los supuestos autores del crimen: intentar colarse en el metro de Valencia sin pagar billete. Tras ser arrestados el pasado jueves, 7 de marzo, a los tres menores, de entre 15 y 17 años, se les acusa de los delitos de asesinato, detención ilegal, torturas y pertenencia a banda criminal.

Alerta en redes sociales

El vídeo se difundió en redes sociales el día siguiente al crimen y, a pesar de no haber detenido a los responsables, la Policía francesa logró interceptar la publicación del vídeo de inmediato y publicó un mensaje en Twitter para pedir a los usuarios que no transmitiesen el vídeo con esta recomendación: «No transmita estas imágenes impactantes»: