Música Dani Parreño, exfinalista de «La Voz Kids», rompe con el pasado con su tema «Miles de recuerdos» El joven alicantino afincado en Madrid madura y se hace compositor en su segundo disco mientras prepara sorpresas para su carrera

J. L. Fernández @ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 13/09/2019 08:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En diez años sobre los escenarios ha pasado de niño «con voz de pito que no dejaba hablar a los presentadores» a hombre con otro timbre vocal y, sobre todo, ganas de romper con el pasado y mostrar su potencial, después de haber ganado relevancia como finalista en el programa televisivo «La Voz Kids». El alicantino Dani Parreño vive ahora en Madrid y con su nuevo tema, «Miles de recuerdos», anticipa lo que será susegundo disco, en el que por primera vez da el salto creativo de hacerse también compositor.

Nueva canción, "Miles de recuerdos", que evoca la nostalgia, pero al mismo tiempo un cambio de estilo e incluso un cambio vital, una ruptura con el pasado...

Sí, es una ruptura total con lo que estaba haciendo, no me llenaba eso que tanto vende, creo que mi voz no brillaba todo lo que tenía que brillar. Además, sale en septiembre, mes de cambios, proyectos, cosas nuevas...

Tienes en preparación un segundo disco, ¿cómo lo definirías, si puedes anticipar sus características?

Pues no lo sé ni yo porque un disco si se hace bien lleva su tiempo. Van saliendo temas muy interesantes como «Miles de Recuerdos» y podemos sorprender aún más.

¿Qué participación tienes en la composición de los temas y la música? ¿Con qué colaboradores has contado?

En este disco va a haber varios temas compuestos por mí, nunca me había atrevido pero debe ser por la edad, que tengo mucha inspiración y va a salir algo, no sé qué, pero algo, ja, ja, ja.

Tengo un equipo fantástico que se encargará de adornar mis fechorías y, por supuesto, mi productor, Gustavo Ibañez. y mi ofi de management compuesto únicamente por gente de máxima confianza.

Son ya 10 años de trayectoria y has pasado de niño a hombre, ¿te reconocen tus fans, para empezar, con el cambio de tu voz?

La gente se sorprende porque he crecido, es un proceso natural, y aún muchos conservan esa imagen de niño con voz de pito que no dejaba ni hablar a los presentadores, poco a poco irán cambiando el chip..., pero cuesta.

¿Cómo va la difusión de tus canciones? ¿Todo Internet y redes sociales o vas a ofrecer actuaciones en vivo?

Sí, habrá de todo, poco a poco se irán desvelando noticias.

Ahora vives en Madrid, qué cambio con Alicante, ¿no?

Uff, fue un cambio drástico, aunque Madrid es una ciudad muy acogedora, me ha costado dejar mi playa. El caso es que aquí en Madrid tengo gente maravillosa que me ha presentado también a gente maravillosa y no me falta de nada. Vivo en pleno centro de Madrid y me distraigo entre escaparates y potingues jajaja.

Recuerda a quienes no te conozcan todavía tu paso por TV, que sigue siendo un canal poderoso.

Mi paso por TV fue como me enseñaron antes de entrar, ya iba muy educado desde casa y me lo tomé como un enorme escaparate para darme a conocer al gran público consumidor de música. Nada me descolocó, yo iba a lo que iba porque no iba a ganar, lo sabía desde el principio, pero quise hacer una buena interpretación de la canción que me encargaron y así lo hice. No soy una persona competitiva, soy de compartir lo que pasa, es que aparento mucha seguridad en el escenario y eso mucha gente lo confunde con la prepotencia.

Nos han contado que tienes nuevos proyectos además de tu carrera musical.

Pues gracias a este piquito que tengo ja, ja, ja, ja voy a iniciar mis pinitos en radio y hasta aquí puedo contar.

-¿Dónde podemos encontrarte?

Podéis encontrarme en Twiter, Facebook e Instagram como @daniparreno y se puede disfrutar de mi música en Youtube, Sporify, Itunes, Google y demás plataformas digitales así como seguir mis pasos e intervenciones durante la promo de «Miles de Recuerdos».

¡Atentos a todas las novedades!

Gracias a todo el equipo de ABC y os recuerdo que tenéis el lyric video de Miles de Recuerdos en Youtube para que lo podáis disfrutar. Abrazos a todos.