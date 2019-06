Turismo La ciudad española que el New York Times recomienda como alternativa a la «masificada» Barcelona El prestigioso rotativo estadounidense glosa las bondades de Valencia como destino para los viajes a España

Valencia está de moda. De hecho, el siempre influyente «The New York Times» recomienda en su guía de viajes para turistas a la capital del Turia como destino para unas vacaciones frente a la «masificada» Barcelona. El prestigioso rotativo estadounidense ha difundido una clasificacióm dirigida a los turistas que se decanten por Europa con seis recomendaciones que sirven de alternativa a destinos especialmente masificados: Ámterdam, Dubrovnik, Praga, Santorini, Florencia y Barcelona.

«The New York Times» se ha fijado en Valencia como alternativa a la «Venecia española» en la que, de acuerdo con sus críticos, se ha convertido Barcelona. El rotativo no escatima elogios hacia la capital del Turia, donde, según describe, «todos los estilos se combinan en la Catedral, construida entre los siglos XIII y XVIII». La guía insiste en que «los puristas de la arquitectura no deben perderse la Lonja de la Seda del siglo XV, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y un impresionante recordatorio de la importancia mercantil de la ciudad».

El principal periódico de Estados Unidos repara en el Central Park español, que califica como «cinta de parques» en el antiguo cauce del río Turia, que a día de hoy constituye el principal jardín urbano de España. El rotativo detalla la reconversión de la ciudad tras la riada que asoló Valencia en 1957. Historia y turismo combinadas en un parque en el que se destaca la obra arquitectónica de Santiago Calatrava y Félix Candela en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Frente a una Barcelona masificada y copada por el turismo de borrachera, «The New York Times» se decanta por Valencia, ciudad de la que ensalza sus mercados modernistas de Colón y el Mercat Central, que a su juicio se sitúan «entre los más bonitos de Europa».

En su alegato valencianista, el periódico norteamericano detalla entre los atractivos de la ciudad sus más de trescientos días de sol al año, su Marina -antigua sede de la Copa América de vela impulsada por la alcaldesa Rita Barberá-, el restaurante del afamado chef Ricard Camarena en Bombas Gens, el lujoso hotel de la playa de Las Arenas o el icónico restaurante La Marcelina, ambos en el célebre barrio del Cabanyal-Canyamelar.

La concejalde Turismo en funciones en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha considerado este jueves que el artículo publicado en «The New York Times» sobre esta ciudad supone «una recompensa» a la apuesta hecha desde este departamento municipal por potenciar la capital valenciana como «un destino sostenible y no masificado».