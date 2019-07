PAU 2019 El polémico examen de Matemáticas II de la Comunidad Valenciana no se repetirá La prueba que provocó una campaña de quejas en internet por su «dificultad» ha arrojado una nota media de 4,47 y un 43 por ciento de aptos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y diputados del PP, Ciudadanos y Vox se han mostrado partidarios este martes de buscar una solución a las diferencias en las pruebas de Selectividad entre alumnos de distintas comunidades autónomas. Sin embargo, este debate no modificará el resultado del controvertido examen de Matemáticas II del pasado mes de junio, que se saldó con una nota media de 4,47.

El coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, ha dicho a EFE que el examen de Matemáticas II, al cual se presentaron un total de 9.790 personas, "no se va a volver a hacer. Es correcto a todos los efectos".

No obstante, Gil se ha mostrado partidario de abrir un debate nacional para posibilitar una prueba de Selectividad común en España, aunque ha advertido de que "no va a ser fácil" porque hay "muchas cosas a estudiar".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado a EFE que, si ha habido un problema con el examen de matemáticas, como "parece que lo ha habido, hay que buscar una respuesta" desde el diálogo en el ámbito académico.

Puig ha señalado que le "preocupa" la situación creada tras haberse registrado en ese examen una nota media de 4,47, porque puede haber "un grado de falta de equidad" y que jóvenes valencianos se hayan visto "perjudicados" porque en otras partes haya podido haber exámenes "más fáciles".

No obstante, ha considerado que se trata de un asunto que ha de plantearse siempre "en los ámbitos académicos", porque desde la política "no se tiene que intervenir" en el planteamiento de unas pruebas académicas, sino que la respuesta a esta situación debe darla la academia.

El Partido Popular va a pedir la comparecencia en Les Corts Valencianes del conseller de Educación, Vicent Marzà, para que explique cómo piensa la Generalitat "resarcir" a los alumnos valencianos por la baja nota media en el examen de matemáticas de la selectividad.

La portavoz de Educación del grupo popular, Beatriz Gascó, ha explicado a EFE que también van a solicitar a la Conselleria de Educación las actas levantadas de las reuniones de coordinación para la celebración de las pruebas de acceso a la universidad, y el número tanto de reclamaciones como de afectados.

Asimismo, el grupo popular quiere saber qué medidas se van a adoptar para que esta situación "no se vuelva a repetir en el futuro", puesto que la nota media obtenida en la selectividad afecta al futuro de los estudiantes en la admisión en las universidades.

La portavoz adjunta de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Yaneth Giraldo, ha lamentado que el Consell "cuando le interesa utiliza la educación como arma arrojadiza política, y cuando no le interesa escurre el bulto", como en el caso del examen de matemáticas de la selectividad.

Giraldo ha señalado a EFE que no son "de recibo" las afirmaciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, de que hay que buscar una solución en el ámbito académico y no en el político a esta situación.

"Son miles de alumnos los que van verse perjudicados por esta prueba, y entendemos que es un tema de educación, pero también es un tema político", ha manifestado la portavoz adjunta de Ciudadanos.

La portavoz adjunta de Vox en Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha manifestado a EFE que su partido considera "fundamental" que haya "un temario único y una prueba única en toda España" de selectividad.

Sobre el examen de Matemáticas II de la selectividad del pasado mes de junio, el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, ha dicho a EFE que la prueba "tenía sus detalles".

"No solo ha sido un detalle el que ha producido esta situación sino varios a la vez, el hecho de que hubiera una pregunta que hacía años que no se planteaba, el hecho de que alguna pregunta implicaba una comprensión de lo que se preguntaba, que una pregunta hablaba de velocidad y parecía que aquello era de física cuando realmente el cálculo no era tan difícil", ha explicado.

"El examen es el que es y entiendo que no se va a repetir, claro que no", ha insistido para añadir que las notas "son las que son y los estudiantes podrán entrar a la carrera que puedan entrar. ¿Que algunos puedan resultar perjudicados? pues igual que otros años cuando el examen de Química fue más difícil o el año pasado, que se quejaron de Matemáticas Aplicadas".

Respecto a la repercusión que puede tener el 4,47 de Matemáticas II en que sean muchos o pocos los alumnos de otras autonomías que vengan y ocupen plazas en las universidades valencianas, Antoni Gil ha dicho: "pues no lo sé, hasta que no se abra la inscripción no sé como habrá ido, pero poco se puede hacer".

Los resultados en las universidades

Por universidades, los presentados en la Universitat d'Alacant tienen una media de 4,1 y un porcentaje de aptos del 35,5%; en la Jaume I de Castelló (UJI), un 4,6 de media y un 45,5% de aptos; en la Miguel Hernández, un 4,7 y un 46,9%, respectivamente; en la Politècnica de València, un 4,47 de nota y un 43,6% de aptos; y en la Universitat de València, una media del 4,5 y el 43,4% de aptos.

Se trata de las cifras más bajas de los últimos años y se encuentran lejos de las del curso pasado. De hecho, en junio de 2018 la nota en la media en esta misma asignatura fue de un 7,1, con un índice de aptos que superó el 85%.

Reclamaciones

La prueba de Matemáticas II se encuentra, además, a la cabeza de las reclamaciones interpuestas, con un total de 1.012.

La calificación media de Matemáticas ha sido la más baja de entre todas las materias, seguida por la de Geología (con un 5,5 pero un 71% de aptos); Química (un 5,7 y un 66,7% de aptos) y Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II (5,7 y un 68% de aptos). Por el contrario, la nota más alta del sistema universitario valenciano aparece en Francés (un 8,2 con el 99,1 de aptos).

En cuanto a los resultados globales, la media de la fase obligatoria se ha situado en el 6,2, mientras que la media de la nota de acceso a la universidad (solo estudiantes aptos sin considerar exentos) es de 7,1, según los datos del informe.