Sociedad Civil Catalana (SCC) presenta la Plataforma de Afectados por el Procés La organización cívica celebra un acto para conmemorar el segundo aniversario de la manifestación histórica del constitucionalismo en Cataluña con la presencia de representantes de Ciudadanos, PSC, PP y Barcelona Canvi

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado este sábado, durante el acto para conmemorar el segundo aniversario de la manifestación por la unidad de España «Rompimos el silencio», la Plataforma de Afectados por el Procés (PAP) con la presencia de representantes de Ciudadanos, PSC, PP y Barcelona Canvi.

En el mismo, el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha hecho un llamamiento para «que Catalunya no vuelva al otoño de 2017» ni al escenario insurreccional que, según él, se vivió tras el 1-O, contra el cual el constitucionalismo se manifestó en defensa del Estado de Derecho el 8 de octubre de hace dos años. Además ha abogado a favor de la unidad de los partidos constitucionalistas.

Durante su discurso, Sánchez Costa ha hecho cinco peticiones a las instituciones catalanas: respetar la neutralidad de los espacios públicos; cambiar la ley electoral para hacerla más proporcional; normalizar, según él, el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela; que se sometan los gastos vinculados proceso independentista a una auditoría; y una «despolitización» de los Mossos d'Esquadra y los medios de comunicación.

Por su parte, la coordinadora de la nueva Plataforma, Dolores Agenjo, ha explicado que su objetivo, con espíritu de reconciliación y convivencia, consiste en apoyar a las «víctimas silenciadas» por el independentismo, que podrán llamar a una línea telefónica y contar con asistencia jurídica si desean denunciar algo.

Entre los políticos asistentes han destacado la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; el líder de los populares en Catalunya, Alejandro Fernéndez, y el líder municipal en Barcelona, Josep Bou; el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, y el diputado Joan García; el líder de BCN-Lliures y concejal de Barcelona, Manuel Valls; el diputado David Pérez y Joan Ferran (PSC).

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que el independentismo siempre ha optado por «violencia en algún tipo de grado», y que han mentido al decir que era un movimiento ciudadano porque, según él, viene de las altas esferas. Ha pedido el voto a los asistentes, «no para Cs», sino para los partidos constitucionalistas, que son la vanguardia y no la retaguardia o la resistencia, ha dicho.

El diputado del PSC David Pérez ha celebrado la colaboración que se dio los días 6 y 7 de octubre de 2017 entre los partidos no independentistas --con elogio al entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, al exdiputado de CSQEP Joan Coscubiela y al diputado de Cs Carlos Carrizosa--.

Ha sostenido que «no vale la pena» entrar a discutir quién es más constitucionalista, monárquico o federalista, sino apostar por la pluralidad para hacer frente al independentismo, algo que ocurrió, según él, en la moción de censura al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. En un vídeo, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha calificado de «acierto» la convocatoria de la manifestación en defensa de la pluralidad, aunque ha lamentado que fuera a causa de unas circunstancias que nunca hubiesen querido vivir.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado que con la manifestación del 8 de octubre la izquierda se reconcilió con el constitucionalismo, y que sus defensores son «millones, una vibrante y empecinada» mayoría. A su juicio, «el constitucionalismo debe ser una política, no una emergencia», como lo fue, a su parecer, su defensa en los días posteriores al 1-O, que ha tildado de xenófobo.

El diputado del PP Alejandro Fernández ha sostenido, en declaraciones previas al acto, que el 8 de octubre sirvió para que «la mayoría silenciosa, y a veces lamentable que este muchas veces silenciada, pudiera salir a la calle y decir que estaban vivos» y que Catalunya era plural.

El presidente de BCN Canvi, Manuel Valls, ha dicho que, sin Sociedad Civil Catalana, él no habría vuelto a Barcelona para defender el constitucionalismo frente al independentismo, que ha equiparado al Brexit, a los 'chalecos amarillos' franceses y las derechas de Brasil y Estados Unidos: «No existe un catalanismo moderado» ni es posible ser nacionalista y de izquierdas, ha dicho, razón por la que no cree que ERC defienda ninguna de esas dos opciones políticas.