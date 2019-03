Así será la manifestación que Vox celebrará en Barcelona el próximo 30 marzo La alcaldesa Ada Colau vetó el miting que iba a celebrar la formación de Santiago Abascal en el Palau Sant Jordi La concentración tendrá por título «Cataluña por España» y se celebrará en Montjuïc

Vox ha anunciado este jueves que celebrará una gran manifestación en la Avenida Maria Cristina de Barcelona el próximo 30 de marzo. La formación de Santiago Abascal se ha visto obligada a sustituir el mitin con el que iba a desembarcar en la capital catalana por una marcha ya que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se echó atrás y decidió no alquilarles el Palau Sant Jordi , espacio en el que iban a celebrar su «Vistalegre catalán».

«Vox no va a permitir que el uso partidista de los recursos públicos le impida cumplir sus compromisos con la sociedad. Por eso el 30 de marzo (...) convoca a una gran concentración en Barcelona con el lema 'Cataluña por España'», ha detallado la formación de derecha en una nota remitida a la prensa. La manifestación tendrá lugar al mediodía, entre las Torres Venecianas y la Fuente Mágica de Montjuïc.

La formación de Santiago Abascal ha aprovechado su convocatoria para afirmar que la pasada semana el Ayuntamiento de Barcelona tomó «unilateralmente» la decisión de rescindir el contrato que tenía firmado con Vox para el alquiler del Palau Sant Jordi. Según aseguran, esta decisión del gobierno de Ada Colau obedece a razones «exclusivamente políticas» aunque alegó «labores de mantenimiento».

Colau aceptó el pago

Finalmente, desde este partido -que no cuenta con representación institucional en Cataluña- se apunta que las supuestas tareas de mantenimiento esgrimidas por Colau no fueron mencionadas diez días antes cuando no hubo problemas para firmar el contrato de arriendo y recibir el abono del 50% del pago que lo hacía firme.