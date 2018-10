El portazo de la CUP desinfla la cumbre independentista de Puigdemont y Torra en Waterloo El expresidente fugado había convocado a las fuerzas soberanistas para concretar una estrategia común a seguir

De gran cumbre independentista a reunión de trabajo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene este lunes una reunión en Waterloo (Bélgica) con el expresidente catalán Carles Puigdemont y con representantes de todos los partidos independentistas excepto la CUP, que han criticado la convocatoria y que en los últimos días ha corroborado su ruptura con el Govern independentista catalán.

La cita había sido convocada inicialmente por Puigdemont para que las formaciones soberanistas trazaran una estrategia conjunta a seguir tras los últimos pasos en el conflicto político catalán. El rechazo de la CUP de asistir a la cumbre ha descafeinado la convocatoria, que se ha reenfocado como una reunión de trabajo del Consell de la República, con el que el expresidente fugado pretende pilotar la república catalana.

La CUP ha declinado estar presente en la reunión porque, como ha relatado su diputada Natàlia Sànchez en la cadena SER, no se trata de un encuentro para debatir una estrategia común. Según Sànchez, si Puigdemont y Torra querían convocar una cumbre con partidos y entidades soberanistas "para compartir estrategias", tenían que hacerlo "desde la discreción" y sin "mezclarla con la presentación del Consejo de la República", del que la CUP "no sabe nada" y en el que además "no participa".

Sabrià, Comín, Nogueras y Batet

Por el momento no han trascendido muchos detalles del encuentro, que se celebra en un hotel que Puigdemont ya ha utilizado para otras reuniones. Sí que se sabe que a la cita han acudido el actual presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià; el exconsejero fugado Toni Comín; la vicepresidenta del PDECat, Miriam Nogueras, o el diputado de Junts per Catalunya (JpC) en el Parlament, Albert Batet.

Además, representantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òminum Cultural así como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) también están presentes en el encuentro.

El encuentro se celebra en un contexto de "discrepancias" entre los partidos independentistas catalanes y después de que el expresidente de la Generalitat mantuviera este domingo una conversación telefónica con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el telón de fondo de la negociación presupuestaria.