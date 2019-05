Pique entre los abogados de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont: «Hay que llegar con los deberes hechos»

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó este martes las tesis jurídicas de los independentistas catalanes y avaló la anulación por parte del Tribunal Constitucional del pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia. La decisión judicial ha encendido una batalla entre los abogados de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

El rifi-rafe entre Gonzalo Boye y Andreu Van den Eynde se produjo en Twitter a raíz de un tuit publicado pro el exconsejero republicano Josep Huguet. «Tras el del TEDH, esto de la vía jurídica europea no será un camino de rosas como vaticinaban abogados que han acabado haciendo de políticos», afirmó Huguet en un mensaje que aludía de forma velada a Boye, letrado del expresidente fugado.

Després de lo del TEDH, això de la via jurídica europea no serà un camí de roses com vaticinaven advocats aue han acabat fent de polítics.