Inés Arrimadas se despide del Parlament advirtiendo a Torra: «Se empieza desobedeciendo y se acaba fugado» «No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa casa de los fugados de Waterloo»

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha despedido hoy del Parlamento de Cataluña arremetiendo contra el presidente catalán, Quim Torra. «Se empieza desobedeciendo los tribunales y se acaba fugado de la justicia», ha pronosticado la dirigente naranja. En su última sesión de control al presidente de la Generalitat antes de que tome posesión del escaño en el Congreso que obtuvo en las elecciones generales del pasado 28 de abril, Arrimadas ha lanzado una batería de acusaciones contra Torra, que la semana que viene cumplirá su primer año al frente del Govern.

❓¿Qué ha hecho Torra? Enchufar a sus amiguetes, jalear a los CDR y darle la Cruz de Sant Jordi a una xenófoba

🎥 @inesarrimadas “Se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado. No confudan a Cataluña con el independentismo ni a Sánchez con España” #Parlamentpic.twitter.com/4sInuCreEO — Ciutadans (@CiutadansCs) 8 de mayo de 2019

«No puede hacer balance porque no ha hecho nada. Usted es el presidente del lazo, que le funciona como una venda en los ojos, porque no quiere ver a más de la mitad de los catalanes que no queremos la separación», ha denunciado Arrimadas antes de acusar al president de no querer ver tampoco el daño que ha hecho en la sociedad catalana el proceso independentista.

En cambio, según Arrimadas, el Govern sí ha «enchufado» a sus amigos y ha jaleado la violencia de los CDR mientras profundiza en la desobediencia a los tribunales. «Yo solo le digo una cosa, señor Torra: se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia. No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa casa de los fugados de Waterloo», ha comentado la jefa de la oposición en Cataluña.