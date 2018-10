El independentismo fracasa en un intento de «reprobar» al Rey Puigdemont y otros tres diputados de JpC presos y fugados no pueden votar una propuesta que deja al secesionismo «republicano» en evidencia Los «Comunes» de Colau se desmarcan de la quebrada mayoría secesionista y abortan el intento de reprobar al Monarca

Miquel Vera

El independentismo pretendía «reprobar» al Rey Don Felipe en una votación celebrada este martes en el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, la perdida de los votos de cuatro de los diputados de Junts per Catalunya -entre estos, el del expresidente Carles Puigdemont-, así como los votos contrarios de los «Comunes», han dejado al independentismo y su retórica republicana en minoría en la cámara catalana.

«El Parlamento de Cataluña (...) reproba la actuación del Rey Felipe VI, y en particular su posicionamiento contra las instituciones catalanas y sus representantes legítimos en su discurso del 3 de octubre y condena el aval y espoleo que en ese discurso ofreció a la violencia policial contra los catalanes que querían ejercer su derecho a voto y que fueron víctimas de una violencia intolerable». Ese era el contenido de la propuesta de resolución de JpC tumbada gracias a los votos de Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya en Comú-Podem.

La propuesta de resolución, que se ha votado en repetidas ocasiones para tratar de superar el empate de las primeras votaciones, criticaba que en su discurso el Monarca solicitó, supuestamente, «una represión sin precedentes que debía producirse de manera coordinada por los poderes del Estado en los días posteriores».

El sonoro fracaso escénico de la votación -impulsada por JpC- deja en evidencia la mayoría quebradiza que sustenta en estos momentos al Ejecutivo de Quim Torra. Si bien durante toda la legislatura JpC y ERC no sumaban mayoría absoluta (recurrieron a los votos de la CUP para investir al «president»), la suspensión de cuatro de sus diputados deja al secesionismo en una minoría total.

No en vano, este martes ha quedado demostrado que a pesar de las tretas parlamentarias, el secesionismo no puede conservar activos los votos de Puigdemont, Rull, Turull y Sánchez (diputados neoconvergentes presos y fugados) esquivando la suspensión decretada por el juez del Supremo Pablo Llarena. ¿El motivo? La ruptura vivida estos días entre JpC y ERC en la Mesa, el órgano rector de la cámara, que finalmente ha rechazado el voto delegado de los diputados neoconvergentes suspendidos. Al no querer designar a un sustituto, ERC y JpC no han podido mantener la mayoría de 69 diputados que tenían con la CUP.