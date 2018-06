Cataluña El discurso de Pedro Morenés que indignó a Quim Torra en Washington «Llevo en mi corazón a cientos de miles de Catalanes que viven con miedo, encarcelados en su propia comunidad», afirmó el embajador de España en los Estados Unidos

El embajador de España en los Estados Unidos, el exministro de Defensa Pedro Morenés, irritó esta semana al independentismo con el discurso que pronunció -a puerta cerrada y sin prensa- en la recepción privada que el Instituto Smithsonian ofreció para las delegaciones de Cataluña y Armenia en el marco de un festival folclórico celebrado esta semana en la capital de los Estados Unidos.

Las palabras de Morenés se centraron en glosar la aportación de Cataluña a la cultura y la tradición española y mediterránea, sin embargo, también criticó la campaña de desprestigio a España y sus instituciones que realizan desde hace años los independentistas.

«Realmente hay catalanes que no quieren la independencia, que son libres y que merecen su respeto», apuntó Morenés ante la ira de Torra y su comitiva, que acabó abandonando la cena y pidiendo la dimisión del diplomático. A continuación les ofrecemos el discurso, íntegro y traducido, del exministro.

Discurso de Pedro Morenés, ante Quim Torra

Su Excelencia el Presidente de Armenia,

Su Excelencia el Ministro de Cultura de Armenia

Su Excelencia el Embajador de Armenia,

Honorable presidente de la Generalitat,

Director del Smithsonian Folklife Festival, organizadores,

Funcionarios, autores, creadores, damas y caballeros.

Me gustaría expresar ante todo mi agradecimiento al Secretario Skorton por su amable invitación a participar en este evento. Hoy, estamos celebrando la grandeza de la cultura catalana en este ciudad emblemática de Washington, D.C. Este evento solo representa una pequeña muestra de la riqueza de las tradiciones, la expresión artística y otras creaciones del prolífico pueblo catalán a lo largo de los siglos.

Esto se debe a que estamos en presencia de una cultura que se remonta a hace más de mil años, y que se ha nutrido de las tradiciones de los muchos pueblos que se han unido en el Península Ibérica; una cultura que, debido a la situación privilegiada de Cataluña a nivel geográfico y su apertura al mar, siempre ha tenido una fuerte influencia europea y mediterránea.

Cataluña se enorgullece, en particular, de su lenguaje, que surgió al mismo tiempo que las otras lenguas romances que se extendió por el Mediterráneo; hoy, el catalán es un idioma cooficial en la Constitución española, lo que le da un estatus singular y privilegiado. Hoy, el catalán es el medio de instrucción en todo el sistema educativo en Cataluña, para todos los cursos obligatorios, incluyendo historia, geografía y todo rama de la ciencia. Además, es el idioma de uso prioritario en la administración pública catalana.

Cataluña ahora disfruta del más alto nivel de autogobierno, libertad y prosperidad de toda su historia. La transición española a la democracia a finales de los años setenta creó un sistema llamado «la España de las autonomías», o autónomo de regiones, lo que lo convierte en uno de los países más descentralizados de mundo, incluso más que muchos países que describen ellos mismos como «federales». Pero no quiero hacer digresiones teóricas o propaganda infundada. Por lo tanto, voy a recurrir a los hechos.

- La Constitución española de 1978 estableció una democracia parlamentaria del más alto calibre, que, para que cite un ejemplo, Freedom House ha clasificado como una democracia completa, con las más altas calificaciones en términos de y libertades y derechos civiles.

- El índice de democracia preparado por «The Economist Intelligence Unit» también califica a España entre los 20 principales democracias en el mundo.

- Además, somos uno de los países que recibió la menor cantidad de fallos que encontraron violaciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por cierto, la Constitución de 1978 fue aprobada en un referéndum, con el 88,54% de los votos a favor, un enorme proporción; además, en Cataluña, el 90% de los votos fueron a favor. Entonces, permítanme, con hechos y cifras, rectificar la propaganda que está siendo diseminada por el Sr. Torra, porque a nuestros amigos estadounidenses les gustan los hechos y las cifras en los que basar sus opiniones.

No hay presos políticos en España. No estoy simplemente declarando esto yo mismo. Esto ha sido afirmado en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Hay políticos quienes, a pesar de ser advertidos repetidamente por sus propios servicios legales, decidieron cambiar las reglas parlamentarias y desatender el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española. Si el reino libre fuera dado para ejercitar la política afuera la ley, en violación de la ley, esto marcaría el final de la democracia misma Y es por eso que los jueces toman medidas: salvaguardar democracia y estado de derecho.

Es por eso que hay políticos en prisión: porque han violado la ley. En España, la administración anterior se vio obligada a solicitar el artículo 155 de la Constitución, conocido como el mecanismo de coacción -una disposición contenida en las constituciones de todos Estados federales de Europa-. Con el apoyo del 80% del Senado, la administración se vio obligada a tomar medidas extraordinarias medidas. ¿Por qué? Simplemente para restaurar la legalidad en Cataluña.

Como resultado del empleo del artículo 155, las leyes catalanas fueron aplicado por las instituciones catalanas, y las elecciones fueron inmediatas, llamado a votar en un nuevo parlamento catalán. Esto hizo posible cumplir con los pagos pendientes, anunciar ofertas de empleo, en resumen, gobernar una Comunidad Autónoma con normalidad, tratando con los problemas reales de su gente.

Sr. Torra, su llamado a la autodeterminación no se comparte en este escenario. Haría bien en recordar que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no votaron a favor de políticas secesionistas. El respeto la voluntad de la mayoría, es una piedra angular de democracia, y gobierna para todos, no solo para sus aliados.

Porque realmente hay catalanes que no quieren independencia, que son libres y que merecen su respeto. Llevo una cinta en mi corazón por los cientos de miles de Catalanes que viven con miedo, encarcelados en su propia comunidad, para identificarse como españoles, así como también como catalanes. Estos son los catalanes que el gobierno autónomo ignora, excluye e insulta.

Así, amigos míos, no es cómo los líderes electos deberían comportarse en un sistema democrático. Pero vinimos aquí para hablar sobre cultura. Para hablar sobre la expresión cultural y artística en España que nace de pluralismo, diversidad y libertad, y que ha fomentado un fortalecimiento inigualable de la identidad regional, incluida la de Cataluña. Solo dentro de un marco de respeto por los derechos humanos y las libertades podría haber tal florecimiento de artística creatividad, respeto por la tradición y modernismo en el mismo lugar.

La cultura catalana es una fuente de orgullo para España. Cataluña ha dado contribuciones históricas, movimientos artísticos, literarios y tradiciones que abarcan las de otras regiones españolas en intercambios que son tan antiguos como vibrantes, dando lugar a tales formas de expresión como la rumba catalana, que escucharán durante los próximos días, y a un liderazgo en los campos del arte y el diseño, con grandes nombres que revolucionaron el arte español escena de su tiempo.

Dalí, Miró o Tàpies allanaron el camino para nuevos creadores que han surgido una y otra vez en las orillas del Mediterráneo y que llevó este aliento de aire marino a toda la Península Ibérica. Y a la Península Ibérica fue dedicado la famosa Suite Iberia de otro creador catalán, compositor Isaac Albéniz.

En los espectáculos, tradiciones y eventos de estos días, vamos a observar un patrimonio común nacido de un privilegiado natural -tan querido por generaciones de mi familia- donde las montañas se encuentran con el mar, donde España se abre al resto de Europa, y donde las influencias del extranjero encuentran una puerta de entrada a España, como lo han hecho durante siglos.

Este patrimonio de la «catalanidad» es inherente a nuestra historia española común; eso nos fortalece en la unión de nuestra cultura y nuestra identidad; y nos define, como catalanes y como españoles.

Disfrutad del espectáculo y muchas gracias por tu atención.