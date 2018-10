ERC desconocía la intención de Torra de lanzar un ultimátum a Sánchez A los republicanos no les gusta marcarse más fechas límite y advierten de la autonomía de sus diputados en el Congreso

Las relaciones entre Junts per Catalunya y ERC adolecen de una fluidez oscilante. En un contexto en el que ambas formaciones reconocen estar todavía «reconstruyendo puentes» tras el enfrentamiento exteriorizaron en verano con motivo de la suspensión de varios diputados presos o fugados -entre ellos Carles Puigdemont-, desde ERC revelan ahora que «desconocían» la decisión del presidente catalán, Quim Torra, de lanzar un ultimátum a Pedro Sánchez.

Ayer, Torra exhortó al presidente del Gobierno a plantear una oferta de «referéndum de autodeterminación» para Cataluña en menos de un mes si quería seguir contando con el apoyo de las formaciones independentistas en el Congreso. Esta petición fue desdeñada por el Gobierno, que compareció de inmediato para descartar dicho escenario en boca de la portavoz Isabel Celaá. Sin embargo, la propuesta, planteada por Torra durante su intervención en el Debate de Política General celebrado en el Parlament evidenció de nuevo la descordinación entre republicanos y neoconvergentes.

Fuentes de ERC reconocen que, a pesar de no gustarles las «fechas límite» que tantos dolores de cabeza dieron al secesionismo en el pasado, comparten la necesidad de presionar al Ejecutivo socialista para forzar «movimientos» más allá de los gestos y palabras suaves de Sánchez y su gabinete. No obstante, afirman que no sabían que el «president» iba a plantear un ultimátum a Sánchez de estas características.

Los republicanos también marcan distancias con la intención de Torra de vehicular su presión a Sánchez a través de los diputados en las Cortes, aunque compartieron su estrategia a nivel general. «No podemos garantizar la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez si no se entra en una etapa de diálogo profundo con Cataluña», subrayó ayer el líder de los republicanos en el Parlament, Sergi Sabrià. No obstante, desde ERC destacaron la autonomía de sus diputados en Madrid. «Serán los grupos políticos en el Congreso los que acabarán decidiendo y tomando forma a su posicionamiento», advirtieron.