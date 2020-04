La Generalitat acusa al Gobierno de «reírse» de Cataluña al mandar 1,714 millones de mascarillas El consejero de Interior, Miquel Buch, acusa al Ejecutivo de reírse de los catalanes al mandar 1,714 millones de máscaras contra el coronavirus

Nueva polémica entre la Generalitat y el Gobierno en la que se mezcla nacionalismo, política y coronavirus. En esta ocasión, a estos ingredientes hay que sumar la numerología de fechas señaladas en la historia de Cataluña y de la Guerra Civil. Este menjunje de elementos ha servido este lunes el consejero de Interior del Gobierno catalán, Miquel Buch, para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «reírse» de los catalanes al enviar a la comunidad 1,714 millones de mascarillas contra el coronavirus.

Según ha aseverado Buch en rueda de prensa, esta cifra es simbólica para Cataluña, y la ha relacionado con el fin de la Guerra de Sucesión (1714) que, según el nacionalismo, supuso el fin de las instituciones catalanas antes de los Decretos de Nueva Planta. «Uno, en política, sabe que las casualidades no existen», se ha justificado Buch al exponer su valoración de esta cuestión ante los medios. «Busca alguna cosa más», ha agregado el dirigente neoconvergente.

«La nota de prensa que nos fue librada por el Gobierno cifra en un millón 714 mil mascarillas. 1714. Es una cifra simbólica para Cataluña, pero también nefasta. Quiero mandar un mensaje al Gobierno de España. Así tampoco. Si alguien del Gobierno de España se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas, o test, o de lo que sea tenga que ver con el 1939 y nos den 1 millón 939 mil mascarillas no se lo permitiremos. Con la historia de los catalanes no se juega», ha apuntado el consejero ante la estupefacción de algunos de los periodistas que seguían una comparecencia celebrada en un Lunes de Pascua que es festivo en Cataluña.

Con todo, la polémica por el número de mascarillas mandadas a Cataluña saltó ya este fin de semana, pero en el ámbito de las redes. No obstante, el consejero de Interior ha elevado la cuestión al ámbito institucional al mencionarla en la rueda de prensa que realiza, casi a diario, el Govern para valorar las últimas novedades del Covid-19. A pesar de ello, no ha sido el primero. El primer miembro del ejecutivo de Quim Torra en mencionar esta «numerología» fue el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, también de Junts per Catalunya. «No tienen ningún respeto por Cataluña», tuiteó al compartir una noticia de un medio digital en el que se resaltaba esa numerología por encima de las 1,7 millones de máscaras entregadas a la comunidad por parte del Ejecutivo.

A partir de ahí, varios opinadores, polemistas y dirigentes independentistas de menor rango se han ido sumado a las críticas que ven una doble intención en la cifra de material mandado a la comunidad. Entre ellos destaca la exdirigente del socialista Beatriz Talegón, ahora destacada activista soberanista. «1.714.000 mascarillas a Cataluña. Una broma macabra? 1714 es el año de la caída de Barcelona a manos del Borbón. La Diada se celebra el 11 de septiembre a las 17.14 horas por eso», aseveró en su cuenta de Twitter.

Ada Colau: «No merecemos esta vergüenza ajena»

Las palabras de Buch han despertado rápidamente una polémica en la que se han pronunciado cargos públicos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Lo último que necesita una emergencia sanitaria es que haya fanáticos entre los responsables públicos que la han de gestionar. Los catalanes no nos merecemos pasar esta vergüenza ajena. Hay una rectificación del Govern», ha tuiteado poco después de la intervención del consejero. Más enigmático ha sido el jefe de filas de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, que ha comparado las palabras del consejero con el programa de sátira política de TV3 «Polònia».