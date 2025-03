Aragonès culpa a la cúpula judicial del arresto de Puigdemont y defiende la mesa de diálogo

Un día después de acudir hasta Cerdeña (Italia) para arropar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, detenido el pasado viernes por la policía italiana , el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que no le consta que el Gobierno de Pedro Sánchez sea responsable de la detención del líder independentista fugado, pero que, por el contrario, sí lo es la cúpula judicial del Estado.

Así, Aragonès cree que la cúpula judicial del Estado ha actuado para intentar hacer fracasar el diálogo. «Vemos que el aparato judicial del Estado español mantiene la vía represiva y el Gobierno español no puede hacer ver que no tiene que ver con él», ha asegurado durante una entrevista en La 2 y Ràdio 4. Según él, cada vez que se hacen pasos para avanzar en la solución al conflicto, los aparatos judiciales hacen presión para que se mantenga la vía judicial: "Es constante cómo hay una cúpula judicial española que hace política".

Además, ha liberado de las culpas a Sánchez, en un intento por evitar tensiones con la mesa de diálogo. «Yo no entraré en especular si estaba al tanto o no. A mí no me consta», ha sostenido al ser preguntado por si cree que el Gobierno tenía alguna responsabilidad en la detención de Puigdemont, como algunos sectores independentistas defendieron desde el primer momento del arresto. Aragonès ha considerado, con todo, que el Gobierno podría impulsar "instrumentos legislativos" como la amnistía para cambiar esta dinámica de lo que defiende como la derecha judicial.

Defensa de la vía de diálogo

En este sentido, el presidente catalán ha defendido la necesidad de «mantener el rumbo» de la mesa de diálogo para salir del conflicto, aunque ha dejado claro que no contempla una resolución sin la amnistía y un referéndum sobre la autonomía de Cataluña.

Con todo, ha dejado claro que ni Puigdemont ni nadie de su entorno le ha pedido que ERC se levante de la mesa de diálogo , que ha insistido que es un punto de encuentro "entre dos países", y no partidos. "No me lo han pedido porque saben de mi compromiso y porque saben que esta es la vía", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que ha visto "críticas a la mesa de negociación pero nadie me ha dicho que esto se tiene que romper, entre otras cosas porque todos sabemos que un conflicto político como este se acabará de forma negociada".

Aviso a Junts

Por otro lado, el president se ha referido a las negociaciones sobre los futuros presupuestos generales del Estado y ha abogado para sumar esfuerzos junto a Junts para ir a la una y conseguir mejoras para Cataluña. Con todo, les ha avisado de que «si cada día tenemos que ir buscando una excusa para votar que no" y "si tiene que ser una herramienta para desgastar al independentista de lado, mejor no empecemos».