ERC amenaza a Sánchez y le acusa de «incumplir» el acuerdo de investidura al postergar la negociación

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener su reunión con Torra pero aplazar el inicio de la mesa de diálogo pactada con ERC antes de la investidura ha disgustado profundamente a los republicanos. «ERC denuncia el incumplimiento del acuerdo con el PSOE por la mesa de negociación entre gobiernos y exige una fecha de reunión para los próximos días», ha afirmado el partido de Oriol Junqueras en un comunicado este jueves.

«Aplazar la mesa de negociación entre el gobierno español y el gobierno catalán es un incumplimiento flagrante del acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura. Y, además, es una irresponsabilidad absoluta», agregan los republicanos en una respuesta contundente a las informaciones que apuntan que los socialistas estarían interesados en postergar el inicio de las negociaciones hasta que haya un nuevo Govern, después de que ayer Torra anunciara el fin de su mandato en las próximas semanas, una vez aprobados los presupuestos catalanes.

«No tenemos tiempo que perder. Quedan muchos meses para las elecciones y no tiene ningún sentido esperar a la constitución de un nuevo gobierno de la Generalitat», lamenta ERC. No en vano, la promesa de una mesa de negociación con el Estado para tratar el conflicto catalán era de los pocos argumentos que los republicanos tienen en su haber para convencer al electorado soberanista en las próximas elecciones catalanas, que todavía no tienen fecha fija pero que podrían tener lugar a principios de verano.

Dardos a Torra y petición de reunión con el PSOE

Asimismo, desde ERC lanzan una puya a Quim Torra afirmando ser conscientes de que «algunos» no quieren participar en la citada «mesa de negociación» porque «no la sienten suya». También cargan contra el PSOE: «Oros no la quieren tampoco, porque la han hecho porque se han visto obligados, pero es un acuerdo firmado y si no se cumple será un incumplimiento flagrante por ERC». «Esquerra llama a la responsabilidad del momento histórico, hace un llamamiento tanto al PSOE como Junts per Catalunya y a Podemos a reflexionar y a hacer el favor de volver a trabajar por el diálogo y eso pasa por reunir la mesa de negociación ya, como marca el pacto de investidura». «Por lo tanto, exigimos que en la reunión entre Presidentes de la semana se fije una fecha para que la mesa entre gobiernos se reúna de manera inminente» concluye el comunicado de ERC.