Alfred Bosch dimite como consejero de Exteriores de Torra por el caso de acoso sexual de su jefe de Gabinete Carles Garcias dimitió de su cargo el pasado 24 de enero y ERC no llevó el caso ante los tribunales

Alfred Bosch (ERC) ha dimitido como consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, asumiendo así la responsabilidad política por el caso de acoso sexual que habría llevado a cabo su jefe de Gabinete del departamento, Carles Garcias, que dimitió el 24 de enero por este asunto.

Bosch ha anunciado su dimisión en una rueda de prensa, este lunes, acompañado de Marta Vilalta, tras la reunión de la ejecutiva de ERC. Para el ya exconsejero la situación en las últimas horas era «insostenible» y, pese a que «había intentado resolver» el asunto «lo mejor posible», ha reconocido que «seguramente» no lo hizo «lo suficientemente bien y rápido».

El presunto caso de acoso sexual, destapado por el diario Ara hoy, habría afectado a ocho mujeres de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a las que Garcias presionaba con comentarios, mensajes e insinuaciones constantes para verse a solas.

L’Administració no és la finca de cap partit. Denunciem que @exteriorscat hagi volgut tapar el cas d’assetjament sense l’aplicació dels protocols @Govern. Des d’Acció demanem l’immediat cessament de l’HC @AlfredBosch. El feminisme no s’anuncia, es practica. #8deMarçCadaDiapic.twitter.com/jX3HI4OgCC — Acció per la República 🎗 (@AccioxRep) March 9, 2020

Tras conocer este presunto acoso sexual en el departamento de Bosch, Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha llamado al orden, a primera hora de la mañana, al dirigente de ERC y miembro de su gobierno. El presidente autonómico le ha pedido explicaciones por lo que parece un encubrimiento, ya que ni desde la Consejería ni desde ERC se habría puesto el caso en conocimiento de la Justicia.

A lo largo del día, compañeros de Bosch en el gobierno catalán, como Jordi Puigneró (JpC), como socios del ejecutivo, como Elsa Artadi (JpC), han criticado duramente al consejero por no actuar rápidamente y, sobre todo, no poner el caso en manos de los tribunales. Acció per la República, un grupúsculo de JpC formado por, entre otros, diputados autonómicos, ha pedido su dimisión.