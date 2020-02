Ericsson también se cae MWC de Barcelona en plena crisis del coronavirus «Después de una extensa evaluación interna de los riesgos, Ericsson ha decidido tomar más medidas de precaución», afirma la compañía sueca

El fabricante tecnológico sueco Ericsson ha anunciado su decisión de no acudir al Mobile World Congress (MWC) 2020, que se celebra del 24 al 27 de febrero en Barcelona, como medida de precaución ante la propagación del coronavirus, ya que considera que no puede garantizar la seguridad de empleados y visitantes. De esta manera, la compañía se convierte en la segunda gran empresa internacional que decide retirarse del MWC de 2020, después de que el fabricante coreano LG Electronics anunciara el pasado martes que no acudirá a la edición de este año como medida preventiva ante el brote de coronavirus.

En un comunicado, Ericsson explica que, tras el brote y la continua propagación del coronavirus, ha seguido de cerca su desarrollo y se ha adherido a las recomendaciones de las autoridades nacionales relevantes y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto, la compañía sueca remarca que ya ha tomado una serie de medidas de precaución para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y minimizar el impacto que pudiera tener el coronavirus en sus operaciones, informa Ep.

«Después de una extensa evaluación interna de los riesgos, Ericsson ha decidido tomar más medidas de precaución retirándose del MWC Barcelona 2020, el mayor evento en la industria de las telecomunicaciones», anuncia. En este sentido, afirma que aprecia que la GSMA, entidad organizadora del evento, haya hecho «todo lo posible» para controlar el riesgo. Sin embargo, añade que, como uno de los expositores más grandes, tiene miles de visitantes en su stand cada día e incluso, pese a que el riesgo es bajo, «no puede garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes».

«La salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas son nuestra máxima prioridad. Esta no es una decisión que hayamos tomado a la ligera. Estábamos ansiosos por mostrar nuestras últimas innovaciones en el MWC de Barcelona. Es muy desafortunado, pero creemos firmemente que la decisión comercial más responsable es retirar nuestra participación del evento de este añ», ha incidido el presidente y consejero delegado de Ericsson, Börje Ekholm. Una vez tomada esta decisión, el fabricante sueco señala que, para mostrar su cartera de productos y sus últimas innovaciones, acercará las demostraciones y el contenido que había creado para el MWC Barcelona a los clientes en sus mercados nacionales con eventos locales llamados «Ericsson Unboxed».