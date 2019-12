La Sagrada Familia felicita la Navidad en seis idiomas... pero se olvida del castellano En la felicitación cantan el villancico «Noche de paz» en alemán, catalán, coreano, árabe e inglés. Incluso, lenguaje de signos (en catalán)

Un año más, la Sagrada Familia de Barcelona ha compartido su ya tradicional vídeo en la Red para felicitar la Navidad. Este 2019, el templo ha querido mandar un mensaje de unidad, del que se ha podido disfrutar acompañado del villancico «Noche de paz».

La campaña esta año se titula «El espíritu de la Navidad». Una estampa navideña que apela a la unión en la que todos sus protagonistas, a medida que va avanzando el vídeo de felicitación, entonan la canción en sus idiomas. En las imágenes se puede ver y oír a gente cantando en catalán, alemán, árabe, inglés o coreano. Incluso se ha incluido lenguaje de signos en catalán. Y entre tanta felicitación, ni rastro del castellano.

No es hasta el final del vídeo cuando se puede leer entre los rótulos del vídeo palabras en castellano. Apenas unos segundos de felicitación (junto un «Bon Nadal» y un «Merry Christmas»). Un detalle que no ha pasado desapercibido: «Sí, sí, 6 lenguas. Pero en español no. Es lo de siempre...», escribió un usuario en una red social.

Sí, sí, 6 lenguas. Pero en español no.

Es lo de siempre... https://t.co/BW9AqsM1rN — Javier de Erausquin (@JavierErausquin) December 24, 2019

El vídeo fue publicado hace tres semanas y la basílica ha optado por no pronunciarse al respecto.

Sres/as de la Sagrada Familia visto el desprecio que tienen en su felicitacion de Navidad al Castellano que es idioma oficial del Pais. Espero que los Ciudadanos que su idioma sea el Castellano sepan que no son bienvenidos a la Sagrada Familia como demuestran en su felicitacion. — Jose Daniel Belmonte (@JoseDanielBelm5) December 25, 2019