En patinete y a 80 km/h por el centro de Barcelona La Guardia Urbana detiene al joven que fue grabando circulando a toda velocidad en un patinete eléctrico

ABC

Barcelona Actualizado: 15/11/2018 13:26h

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado este jueves de la identificación del protagonista de un vídeo viral en el que dos jóvenes aparecían circulando a toda velocidad en un patinete eléctrico por la avenida Diagonal de la ciudad condal. Su búsqueda empezó cuando un taxista colgó una vídeo-denuncia en las redes sociales para pedir que se regulen estos vehículos a dos ruedas.

«Gracias a la colaboración de los ciudadanos identificar a la persona que dirigía el patinete por la Avenida Diagonal. Ahora estamos tratando de localizar al conductor del taxi. La investigación sigue abierta», ha apuntado este jueves la policía local. No ven vano, el taxista también incumplió una normativa al utilizar su teléfono para registrar el vídeo mientras conducía.

L'@barcelona_GUB està analitzant aquest vídeo per intentar localitzar la persona que dirigia el patinet. Recordem que aquest tipus d'accions són una temeritat i posen en perill tant la persona que les realitza com la resta d'usuaris. pic.twitter.com/yBbkZ55dVp — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 14 de noviembre de 2018

Tal y como puede observarse en el vídeo, los jóvenes montados en el patinete no llevan casco ni ninguna medida de protección. Asimismo, estos vehículos deben circular por el carril bici, no por la calzada, y en una velocidad que no supere los 30 km por hora. En cualquier caso, la denuncia del taxista, ahora buscado, llega en un momento en el que se hacen insistentes las peticiones para regular un sector en auge pero que provoca notables disfunciones en el tráfico de la capital catalana.