Un bus atropella de gravedad a un peatón y deja otros cuatro heridos en un polémico carril bus de Barcelona

Un autobús metropolitano ha atropellado esta tarde a un peatón en Barcelona, que ha quedado herido de menos gravedad y el accidente ha causado heridas leves a cuatro pasajeros del transporte metropolitano. Los hechos han sucedido cuando faltaba poco por las 17 horas en la Travessera de Gràcia con la calle Alfonso XII cuando, según fuentes presenciales consultadas por ABC, un peatón ha cruzado sin ver que se aproximaba el bus (un D40 en dirección a la plaza España) y ha obligado al vehículo a frenar de manera repentina.

Como causa del accidente, el peatón ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital Clínic, donde ha ingresado con un cuadro grave, aunque no se teme por su vida. Además, fuentes municipales han confirmado que once de los pasajeros que viajaban en el bus han tenido que ser atendidos. Cuatro de ellos han resultado heridos leves y han sido trasladados al Clínic (dos de ellos), CAP Plató y a una mutua privada. Otros siete pasajeros han sido atentidos "in situ" por contsiones leves y no han requerido un traslado médicos.

El accidente ha tenido lugar en un controvertido carril bus, que se puso en marcha hace medio año en Travessera de Gràcia para agilizar la red ortogonal de autobuses municipales. El hecho de que la calle fuera históricamente unidireccional y ahora incorpore un carril en sentido contrario ha generado decenas de quejas desde el primer momento y también más de un susto entre conductores y peatones, que están habituados a cruzar la calle pendientes de un solo sentido.

Para atender a los heridos, cinco ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas ha acudido hasta el lugar del accidente, así como varias patrullas de la Guardia Urbana, que han recibido el aviso por el accidente a las 16.52 horas. La policía municipal ha cortado durante una hora aproximadamente el tráfico de la calle en su cruce con Aribau para poder atender mejor a los heridos.

Ahora, la Urbana elaborará el atestado policial para concretar las causas del accidente. El tráfico en la zona ha quedado normalizado sobre las 18.30 horas.