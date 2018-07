Mujeres de la cultura, la política y las letras escriben una carta en defensa de Inés Arrimadas

Un grupo de mujeres, procedentes de ámbitos tan diversos como la política, la Cultura, el Derecho o la Medicina, han difundido una carta en defensa de Inés Arrimadas «ante los graves ataques sufridos en los últimos tiempos». En la misiva, las firmantes muestran su rechazo frente a quienes «insultan, amenazan, rompen el debate y corrompen nuestra sociedad democrática» y piden además una convivencia en libertad.

Esta es la carta completa:

En defensa de Inés Arrimadas

«Las abajo firmantes participamos de diversas opiniones políticas, sin embargo establecemos un diálogo abierto y creativo. Dialogar es escuchar, es respetar y encontrar lo común en lo distante.

Pero estamos de acuerdo en apoyar sin fisuras a Inés Arrimadas ante los graves ataques sufridos en los últimos tiempos. Manifestamos nuestra indignación frente aquellos que hacen todo diálogo imposible. Contra quienes insultan, amenazan, rompen el debate y corrompen nuestra sociedad democrática. El odio y el insulto forman parte de un discurso violento que no debemos permitir. No hay excusas. Inés Arrimadas, ganadora de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, a causa de no ser nacionalista, sufre una persecución implacable por quienes usan la fuerza y la amenaza como único argumento. No podemos permanecer en silencio. Defendemos firmemente una Europa de las libertades, en la que una mujer pueda dedicarse a la política sin por ello recibir los insultos más denigrantes y continuos como, tristemente, una y otra vez, ser llamada «puta».

Quienes representan a los ciudadanos catalanes deben ser los que paren este atropello. Se debe perseguir a los que insultan y amedrentan a representantes políticos, democráticamente elegidos. Aplicar la ley del delito de odio es un primer paso. Pero lo fundamental es darse cuenta de que se trata de una situación insostenible en la que ciertos políticos son responsables con sus discursos racistas y encendidos que nos recuerdan los peores momentos vividos en las calles de Europa. Hay avisos, antorchas que señalan que la situación es peligrosa. No lo ignoremos. Además es aún más inquietante que se use la amenaza a la mujer en sí, de manera específica, lo que indica algo tenebroso que recorre el inconsciente colectivo».