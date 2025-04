La familia de las hermanas de Tarrasa asesinadas en Pakistán urdió un plan para matarlas

Engañadas por sus propios parientes. Uruj y Anisa Abbas , de 21 y 24 años, las dos hermanas de Tarrasa (Barcelona) viajaron a Pakistán, donde fueron asesinadas . La celada consistió en decirles que su madre estaba en el lecho de muerte y quería verlas una vez más. No era cierto. Allí seis familiares, entre ellos dos de sus hermanos, las mataron por querer romper su matrimonio forzoso con sendos primos; un 'crimen de honor'.

La vida de las dos jóvenes, que tras años de encierro y control por parte de su progenitor y hermanos, habían abandonado la vivienda familiar, acabó en una aldea remota y pone fin a una vida de cierta normalidad en España, con las parejas que habían escogido, y no con las que les había impuesto su familia.

Según informaba ayer el diario 'Dawn', de Pakistán, las chicas asesinadas fueron víctimas de un chantaje emocional que terminó con sus vidas, una «trampa», como definió la Policía local. Todo empezó hace un par de meses, cuando Azra Bibi, la madre de las víctimas, viajó de España a Pakistán preocupada por el paradero de su hijo menor , Fakhar Abbas. No tenía noticias sobre él desde hacía tiempo y su preocupación era lógica en tanto que ya sabía lo que era perder a un hijo, puesto que en 2015 el hermano mayor de la familia se ahogó en un canal con 18 años. Azra Bibi dejó en España a su marido, Ghulam Abbas, y viajó a la localidad de Gujrat, en la provincia de Punjab, donde le esperaba un complot organizado por algunos miembros de su familia para asesinar a sus dos hijas.

Las chicas, afincadas en Tarrasa desde hace años, rechazaban los matrimonios con sus primos de Pakistán y habían exigido el divorcio reiteradas veces. Esta exigencia no sentó bien en el seno de su familia de Punjab, que lo que querían de ellas era que agilizaran el proceso burocrático para que sus maridos se mudaran a España. Así pues, los dos hermanos mayores de las chicas, Shehryar y Asfandyar Abbas, recibieron a su madre en Gujrat y la retuvieron incomunicada algo más dos meses con el fin de preocupar a sus hermanas. Con el pretexto de 'defender el honor de su familia', llamaron a Uruj y Anisa y les dijeron que su progenitora estaba muy enferma y que debían viajar a Pakistán enseguida para despedirse de ella. Una vez allí, fueron arrastradas por uno de sus hermanos, dos tíos, los dos maridos (de nombre Atiq y Hasan) y por sus suegros, que les colocaron pañuelos en el cuello para asfixiarlas. Después les dispararon mientras dormían, según han relatado las autoridades locales. Todo esto sucedió delante de la madre y los niños que vivían en la casa, que por tanto fueron testigos oculares de los brutales asesinatos.

Ahora los Mossos d'Esquadra investigan si los familiares de las víctimas que residen en el municipio barcelonés actuaron como cooperadores necesarios en el crimen. Es decir, si participaron en el engaño a ambas jóvenes, sabiendo que el objetivo del viaje era matarlas. De no haber sido así, o de no poder demostrarlo, las pesquisas no tienen recorrido, ya que ambos crímenes se perpetraron fuera de territorio español.

Pena de muerte

Entre los parientes que ayer prestaron declaración en la comisaría de Tarrasa, el padre de ambas, de 52 años, que permaneció en dependencias policiales durante más de dos horas, después de que el lunes tuviese que aplazarse su comparecencia al no contar con un traductor de urdú –lengua hablada en Pakistán–. Además, según ha podido saber ABC, los investigadores también tomaron declaración, al menos, a otro hermano de la víctima y a uno de sus tíos.

Estas pesquisas las han llevado a cabo los agentes a petición de la fiscal jefe de área de Tarrassa, que incoó diligencias de investigación ayer por la mañana, informa Isabel Vega .

La coordinación con las autoridades pakistaníes está siendo lenta. De hecho, la Policía catalana todavía no ha recibido los informes de la autopsia de las víctimas.

En cuanto a los detenidos en Pakistán, el jefe de la Policía del distrito del Gujrat, Ata Ur Rahman, explicó ayer que prevé que se aplique el castigo máximo a los presuntos asesinos de las dos hermanas; es decir, la « pena de muerte ». «Hemos conseguido pruebas contundentes en la escena del crimen», aseguró.