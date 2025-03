Cataluña ordena el confinamiento de 70.000 vecinos de Igualada y aledaños por el brote del coronavirus Desde medianoche no se puede entrar ni salir de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena

Cataluña se prepara para días intensos en los que se espera un «pico» de los casos de coronavirus. El territorio catalán cerró este jueves con 319 positivos al confirmarse 135 nuevos casos y la previsión es de que en los próximos días se produzca un goteo de nuevos infectados. Aunque la expansión continua por todo el territorio catalán, la situación es especialmente crítica en la cuenca del Òdena, en la comarca del Anoia , por el mayor brote de coronavirus hasta ahora en Cataluña, que hoy empeoró y ha obligado al confinamiento de unos 70.000 vecinos.

El foco pasó en menos de 24 horas de 20 a 49 positivos, 33 de los cuales son profesionales sanitarios, lo que hizo saltar las alarmas. Por la noche, los infectados ya eran 58 . La situación llevó a la Generalitat a ordenar a última hora del día al confinamiento de la población residente en Igualada pero también las vecinas Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena.

En total, unas 70.000 personas que desde las 21 horas empezaron a sufrir restricciones de movilidad y que desde esta medianoche no pueden salir ni entrar de esta «zona cero» para intentar evitar la propagación del brote de coronavirus. Sí que se autorizará a acceder a la zona a efectivos de servicios esenciales . La consejera de Salud, y vecina de Igualada, Alba Vergés, remarcó que las medidas eran muy drásticas pero por cuestiones preventivas. "Es una medida muy necesaria, si no no la tomaríamos", aseguró.

Hospital en cuarentena

Ayer se confirmó además que los dos fallecimientos que se estaban estudiando en la zona, de ancianos con patologías previas, se deben al brote, que en total ha provocado tres muertes. El Hospital de Igualada intentaba capear la cuarentena de 200 de sus profesionales sanitarios -el 20% de la plantilla -, por lo que se aplazó ayer toda actividad no urgente y únicamente mantenía visitas, pruebas e intervenciones cruciales y servicios como tratamientos oncológicos o de diálisis. Los alcaldes de la comarca, vaticinando que entre los 250 confinados preventivos habrá más positivos, suplicaron al Govern «un refuerzo inmediato» de la plantilla del centro.

A nivel autonómico, la evolución del coronavirus en Cataluña llevó a la Generalitat a activar la fase de emergencia-1 del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) porque los afectados no dejan de crecer. Entre ellos, por ejemplo, se supo que dos controladores del aeropuerto de El Prat han dado positivo, lo que ha obligado a activar el nivel 3 en el centro de control. La epidemia también ha llegado a la primera línea política: la alcaldesa de Barcelona Ada Colau es uno de los 145 empleados del Ayuntamiento que está en cuarentena preventiva.

«Ahora no es el momento de mirar por los intereses particulares. Es hora de pensar en la comunidad», defendió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que instó a la ciudadanía a «bajar el ritmo» para minimizar riesgos. Precisamente por ello, la Generalitat decretó ayer el cese de la actividad de todos los centros educativos, desde guarderías hasta facultades, a partir de hoy y como mínimo durante 14 días. La medida afecta a 1,8 millones de alumnos y unos 100.000 docentes y prevé ayudar a frenar la expansión de la enfermedad vírica.

El consejero catalán de Educación, Josep Bargalló, explicó que durante este «stand by» en la actividad lectiva la Generalitat no hará ningún tipo de seguimiento online de la docencia , dado que esta opción podría dejar atrás a parte de los alumnos que, por la brecha digital, no tienen acceso a internet.

Además, el Gobierno catalán instó a las empresas a implantar en la medida de lo posible el teletrabajo y la flexibilización de turnos y sugirió anular las actividades de ocio en «esplais» y «caus». La Generalitat también cierra los centros de día de ancianos, centros cívicos y ludotecas y extrema las precauciones en centros de día y de salud mental y residencias. Igualmente, ha cambiado las condiciones del 061, que hasta ahora era de pago, y pasará a costearlo.

Por si esto fuera poco, se está estudiando cómo reducir la ocupación de los transportes públicos, especialmente en el Área Metropolitana, para minimizar riesgos de contagio. El Ayuntamiento de Barcelona , además, anunció que desde este sábado se cerrarán sus centros cívicos, «casals» de barrio, bibliotecas, escuelas municipales de música, conservatorios, ludotecas, espacios de jóvenes, centros deportivos municipales y ateneos.