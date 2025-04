Cataluña impide la venta de alcohol por la noche y no descarta un «toque de queda»

Cataluña ha hecho este lunes un balance agridulce del primer fin de semana tras la aplicación de las nuevas medidas para frenar el auge de casos de coronavirus que azota la comunidad. La sensación de los responsables políticos y sanitarios es que existe margen para ajustar y endurecer las limitaciones vigentes, centradas ahora en el cierre de bares y restaurantes. La primera acción en este sentido se ha tomado hoy mismo, limitando al extremo la venta de alcohol por las noches en gasolineras y tiendas «24 horas». Junto al cierre de los bares y restaurantes, la comundiad vivirá una suerte de «Ley seca» de diez de la noche a siete de la mañana.

A lo largo de las últimas horas varias voces del Govern y organismos médicos han sido críticos con esta reacción ciudadana y han pedido moderación a la población para frenar el aumento de contagios, que no se frena. Si esto no se cumple, no se descartan medidas aún más contundentes, como un « toque de queda» a la francesa que este viernes ya pedían algunas organizaciones de hostelería. A nivel de datos, el panorama es preocupante. Sigue aumentado el riesgo de rebrote y los ingresos y contagios no decrecen.

Así las cosas, la Generalitat ha anunciado hoy que obligará a los comercios «24 horas» a cerrar a las diez de la noche para evitar que sirvan de punto de aprovisionamiento para botellones improvisados y reuniones a pie de calle. También deberán cerrar otros establecimientos similares, como las tiendas de las gasolineras. Según ha detallado esta mañana el consejero de Interior, Miquel Sàmper, se trata de una medida que estaba sobre la mesa del Procicat, que la ha confirmado al mediodía. El consejero también ha apuntado la opción de implementar medidas más contundentes, como el «estado de alarma» y los toques de queda.

En la misma línea se ha expresado también hoy el vicepresidente con funciones de president, Pere Aragonès , quien no ha descartado este lunes imponer un «toque de queda» en Cataluña si empeora la situación de la pandemia de Covid-19. A pesar de que ha resaltado que esta medida no está aun encima de la mesa, no se puede dar por imposible. «No podemos descartar por principio ninguna medida», ha añadido en declaraciones a la Cadena Ser antes de reclamar a la ciudadanía el cumplimiento de las acciones ya adoptadas. «¿Qué pasará dentro de un mes o dos? No lo sé. Espero que estemos en una situación francamente mejor, pero no podemos descartar ninguna medida», ha agregado.

Saturación en espacios naturales

El lunes también ha estado marcado por la imagen de saturación de los parques y espacios naturales cercanos a Barcelona. Ante la falta de opciones «a cubierto», y animados por el buen tiempo, decenas de miles de catalanes se echaron al monte y llenaron parajes como Montserrat , El Montseny o la Mola buscando setas o, simplemente, paseando en familia. Las estampas en los bosques y montañas más cercanos a Barcelona coincidieron con la gran afluencia a los centros comerciales y avenidas. A la práctica, muy pocos ciudadanos interpretaron el cierre de los bares como una advertencia para reducir su actividad social y sustituyeron las terrazas por otras opciones de ocio.

Visitantes a un parque natural catalán ABC

«Apesadumbrado, estupefacto y pesimista». Así describió sus sentimientos el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, al ver las imágenes de multitud de personas comiendo y bebiendo en espacios públicos y con aglomeraciones en las montañas catalanas. El presidente del Colegio lamentó en un tuit el comportamiento social de muchos catalanes durante este fin de semana. «Si el sufrimiento de muchos no recibe el comportamiento solidario del resto, iremos mal», sentenció el galeno.