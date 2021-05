JpC: duros y blandos

Actualizado: 01/05/2021 14:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como escribía en ABC hace unos días, el acuerdo para formar gobierno en Catalunya se demora. Sostenía que habría gobierno y así será. No obstante, ¿asistimos a una representación con un guion pactado? No exactamente. Por supuesto, se sobreactúa para satisfacer las expectativas de los respectivos electorados, pero la tensión entre negociadores es auténtica.

¿Dónde reside el desacuerdo? Principalmente, en el papel y función de Puigdemont, la dinámica de trabajo y representación del Consell de la República, las relaciones del Govern con el Gobierno español y la hoja de ruta secesionista. En todos esos puntos, los intereses de JpC y ERC siguen enfrentados.

Los duros de JpC, los círculos de Waterloo y de Torra, exigen soluciones radicales en la prosecución del ‘procés’. Los blandos de JpC, los cuadros cualificados que abandonaron el PDECat por Puigdemont, apuestan por evitar una confrontación irreversible con el Gobierno. Unilateralismo sí, pero descafeinado. Se trata de aquilatar la correlación de fuerzas, sabiendo que la influencia política de Puigdemont es aún significativa. De ese litigio resulta damnificado el colectivo de presos que, a excepción de Sánchez y Junqueras, se ve obligado a jugar un discreto papel lejos del protagonismo que desearía. La otra víctima es el PDECat.

Finalmente habrá gobierno, pues unas nuevas elecciones comportarían riesgos inasumibles para todos. Mucho hay en juego y la supervivencia política y profesional de aquellos dirigentes secesionistas no es una cuestión menor, aunque, por supuesto, se resignarán a lo convenido.

En la última reunión en Lledorners, los independentistas no llegaron a un acuerdo, pero decidieron no postergar la evaluación de personas, cargos y competencias. He aquí, una cuestión dirimente. Después del 4 de mayo, tras evaluar los resultados electorales en Madrid, duros y blandos de JpC y republicanos materializarán la formación del govern. Habrá llegado la hora.