Patricia Such (Fundación Seat Cupra): «Queremos llegar a barrios y territorios del conjunto de España»

La iniciativa social de la automovilística arranca con el foco puesto en la salud y un plan contra el abandono escolar en el barrio del Raval

Nace la Fundación Seat Cupra

Paricia Such, directora de la Fundación Seat Cupra
Paricia Such, directora de la Fundación Seat Cupra
Barcelona

Patricia Such es directora de la Fundación Seat Cupra, una iniciativa de la automovilística española que pretende aglutinar los proyectos que ya lleva a cabo la empresa en el ámbito social e impulsar otros nuevos, entre estos un plan contra el abandono escolar en el ... Raval, el barrio barcelonés que dará nombre al próximo lanzamiento de la compañía.

