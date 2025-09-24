Patricia Such (Fundación Seat Cupra): «Queremos llegar a barrios y territorios del conjunto de España»

Patricia Such es directora de la Fundación Seat Cupra, una iniciativa de la automovilística española que pretende aglutinar los proyectos que ya lleva a cabo la empresa en el ámbito social e impulsar otros nuevos, entre estos un plan contra el abandono escolar en el ... Raval, el barrio barcelonés que dará nombre al próximo lanzamiento de la compañía.

-¿Cuál es el propósito de la Fundación?

-El propósito de esta Fundación es devolver a la sociedad parte de todo lo que nos ha dado en estos 75 años de historia de Seat. Y para conseguirlo hemos empezado con tres pilares diferenciados. El primero, relacionado con el mundo de la salud. El segundo, relacionado con los jóvenes, las nuevas generaciones y el futuro. Y el tercero, el legado social.

-En el campo de la salud, de hecho, la compañía ya ha destacado en muchas iniciativas, como la fabricación de respiradores durante la pandemia, o un estudio muy interesante en relación a la alimentación tomando como base la plantilla de la compañía.

-Sí, desde 2017, por ejemplo, tenemos un comité científico dirigido por el doctor Bonaventura Clotet, en el que hay miembros de otros hospitales o de la Universidad Harvard, y nos reunimos periódicamente para realizar estudios. Uno de ellos, este que comentas sobre la relación de la dieta y el ejercicio con la salud mental, u otro que demostró que todo el 'big data' acumulado sobre la salud de nuestros trabajadores es estadísticamente representativo de la población catalana, española y europea. Por lo tanto, cualquier estudio que hagamos con nuestros trabajadores es extrapolable al resto de la población, algo muy interesante desde el punto de vista de cualquier investigación científica.

-Además de la cesión de vehículos a hospitales para ayudar en el seguimiento de hospitalizaciones domiciliarias, ¿en qué más piensan?

-Colaboraremos con otras fundaciones centradas en la investigación médica para dar becas de investigación. En este momento ya tenemos abiertas dos vías: una con la Fundación Contigo sobre la salud de la mujer y otra con la Fundación Lucha contra las Infecciones liderada por el doctor Clotet, con una cátedra muy interesante para la prevención de nuevas pandemias. En concreto, vamos a patrocinar una beca para jóvenes investigadores centrados en el estudio del dengue.

-El otro gran foco de la fundación es el de los jóvenes, centrado de manera particular en el barrio del Raval.

-Sí, lo de poner el foco en el Raval surgió de forma natural, y atendiendo la realidad del barrio, vemos que fue necesario y acertado. En el Raval, que es un barrio de la ciudad que nos vio nacer como empresa, la tasa de abandono escolar triplica la media europea. Y hay otros datos alarmantes. En este casos consideramos imprescindible ir de la mano de entidades de prestigio y que estén sobre el terreno, como la Fundación Tot Raval y la Universidad de Barcelona. Pero queremos llegar a otros barrios y otros territorios del conjunto de España. En definitiva, queremos dar oportunidades a la juventud porque creemos que el futuro depende de ellos.

Noticia Relacionada Cupra muestra en Múnich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos Àlex Gubern Fabricado en Martorell, llegará al mercado en 2026 a partir de 25.000 euros con dos opciones de baterías

-Por último, el legado social.

-Sí, la idea del legado social se da por que, en definitiva, Seat es una de las empresas más relevantes del país y nos sentimos agradecidos por cómo nos ha tratado la sociedad desde nuestros inicios, y queremos devolverle parte de lo recibido. Sabemos que contamos con recursos dentro de la empresa que pueden dejar huella en nuestro país. Ya estamos trabajando en varios proyectos, además de los que hemos comentado, para que esto sea posible.